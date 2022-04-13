***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2022 09:14
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019916
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.464
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0
En Düşük
0
18:0514,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0173
|Açılış
|: 14,6700
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|Önceki Kapanış
|: 14,6730
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14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0193
|Açılış
|: 15,9500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9750
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15,8590
En Düşük
15,7853
18:05923,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 923,05
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
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926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|16,28
|102.826.785
|% 3,17
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|GENIL
|16,23
|39.194.964
|% 2,31
|
|SRVGY
|83,90
|15.314.206
|% 0,00
|
|UFUK
|17,80
|152.424
|% 0,00
|
|SNGYO
|7,45
|84.828.324
|% 0,00
|
|VERTU
|24,44
|33.147.555
|% 0,00
|
|UFUK
|17,80
|152.424
|% 0,00
|
|SOKM
|13,27
|206.044.727
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,29
|26.649.182
|% 0,00
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 0,00
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5732
|14,5813
|% -0,12
|
|Euro
|15,8015
|15,8297
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,8875
|18,9822
|% -0,08
|
|Frank
|15,5514
|15,6450
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8752
|3,8947
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,73
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,48
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,00
|