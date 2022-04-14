***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2022 09:08
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020319
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0097
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6065
En Düşük
14,5748
18:0515,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0690
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9829
En Düşük
15,8849
18:05926,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,02
|Açılış
|: 926,26
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5974
|14,6048
|% 0,07
|
|Euro
|15,9622
|15,9822
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,1226
|19,2185
|% 0,20
|
|Frank
|15,5846
|15,6785
|% 0,23
|
|Riyal
|3,8819
|3,9014
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-4,47
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
-
17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem