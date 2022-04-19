***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2022 09:04
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021673
BIST
10:452.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,94
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:4514,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:4515,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0517
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8457
En Düşük
15,7630
10:45933,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,73
|Açılış
|: 933,10
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,35
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:43
|DAGHL
|19,24
|5.224.250
|% 9,69
|
|IHAAS
|19,79
|13.364.897
|% 6,23
|
|BFREN
|1.248,00
|25.736.660
|% 5,95
|
|ALCAR
|307,50
|35.485.445
|% 5,63
|
|MERIT
|39,08
|10.048.339
|% 4,77
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,42
|19.214.614
|% -7,15
|
|KARYE
|14,56
|56.332.675
|% -6,37
|
|MIPAZ
|5,91
|2.172.308
|% -4,68
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|THYAO
|37,96
|1.003.269.246
|% 0,85
|
|KRDMD
|16,39
|914.994.930
|% 1,55
|
|GARAN
|14,44
|777.195.099
|% 0,14
|
|ASELS
|28,38
|552.268.500
|% 0,78
|
|EREGL
|35,68
|532.375.861
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,93
|321.574.563
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|182.581.963
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,31
|426.637.378
|% 1,34
|
|VAKBN
|4,41
|260.105.241
|% 1,61
|
|ODAS
|2,34
|135.848.411
|% -1,68
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6508
|14,6582
|% 0,15
|
|Euro
|15,8292
|15,8383
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0077
|19,1031
|% 0,10
|
|Frank
|15,4426
|15,5356
|% 0,07
|
|Riyal
|3,8965
|3,9161
|% 0,30
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,47
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,62
|