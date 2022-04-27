***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2022 09:11
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024131
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0082
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8126
En Düşük
14,7775
18:0515,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,7303
18:05903,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,79
|Açılış
|: 903,57
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8040
|14,8068
|% 0,06
|
|Euro
|15,7436
|15,7518
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,5870
|18,6802
|% 0,21
|
|Frank
|15,3087
|15,4009
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9352
|3,9549
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-6,86
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
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17:55
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-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de