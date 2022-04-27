***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2022 09:13
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024133
BIST
10:022.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,38
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.423
10:0214,8107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0121
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8126
En Düşük
14,7775
10:0215,7348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0118
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,7248
10:02903,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,56
|Açılış
|: 903,85
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:02
|UFUK
|25,96
|1.307.294
|% 10,00
|
|PKART
|16,61
|765.739
|% 6,75
|
|ACSEL
|45,16
|5.528.520
|% 4,73
|
|KAPLM
|67,50
|2.489.525
|% 4,01
|
|DAGI
|3,83
|8.411.462
|% 3,51
|
|EUHOL
|2,55
|360.264
|% -9,89
|
|LIDFA
|5,44
|441.676
|% -4,90
|
|SANEL
|4,92
|21.984
|% -4,28
|
|FORMT
|1,58
|435.812
|% -3,07
|
|ATLAS
|1,36
|5.763.253
|% -2,86
|
|THYAO
|39,38
|130.684.931
|% 0,72
|
|ASELS
|25,34
|80.467.323
|% -1,02
|
|GARAN
|14,99
|56.980.783
|% 0,07
|
|SISE
|17,65
|51.446.423
|% 0,23
|
|KRDMD
|14,64
|48.546.208
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,62
|27.819.681
|% 0,77
|
|HURGZ
|1,88
|15.822.030
|% 0,00
|
|YESIL
|1,57
|12.765.627
|% 0,64
|
|YKBNK
|4,96
|33.704.351
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,42
|22.909.359
|% 0,29
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8070
|14,8107
|% 0,08
|
|Euro
|15,7248
|15,7348
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,5708
|18,6639
|% 0,12
|
|Frank
|15,2858
|15,3779
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9356
|3,9553
|% 0,08
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-7,35
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,87
|