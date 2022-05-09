***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.05.2022 09:09
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027621
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
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0
En Düşük
0
18:0514,9767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0317
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
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14,9856
En Düşük
14,9241
18:0515,7497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0245
|Açılış
|: 15,8450
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|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,8045
En Düşük
15,7132
18:05900,60
En Yüksek
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|: -0,51%
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|Açılış
|: 900,60
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|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|NTGAZ
|7,85
|29.982.639
|% 4,13
|
|RYSAS
|4,98
|7.007.472
|% 0,00
|
|PKART
|16,66
|3.399.350
|% 0,00
|
|SELEC
|12,43
|75.999.591
|% 0,00
|
|LKMNH
|18,29
|1.711.789
|% 0,00
|
|KRONT
|38,10
|9.562.825
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9710
|14,9756
|% 0,20
|
|Euro
|15,7329
|15,7524
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,3199
|18,4118
|% -0,33
|
|Frank
|15,0116
|15,1021
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9806
|4,0006
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-12,51
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,45
|