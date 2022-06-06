***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2022 09:11
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034758
BIST
11:032.647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 46,19
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.649
En Düşük
2.620
11:0316,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1622
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5833
En Düşük
15,9954
11:0317,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2864
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8832
En Düşük
17,3505
11:03987,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,84
|Açılış
|: 987,04
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TETMT
|256,50
|5.217.931
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,11
|38.176.534
|% 9,89
|
|MSGYO
|4,38
|12.516.765
|% 8,42
|
|KRSTL
|7,31
|28.196.667
|% 7,98
|
|EPLAS
|17,99
|26.565.941
|% -9,19
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|HEDEF
|6,70
|19.403.199
|% -3,32
|
|SASA
|44,64
|1.316.989.494
|% 1,69
|
|SISE
|21,56
|994.557.909
|% 3,55
|
|THYAO
|48,52
|989.627.987
|% 1,13
|
|EREGL
|35,26
|573.887.284
|% 2,14
|
|TUPRS
|283,10
|499.901.699
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,84
|256.226.831
|% 2,16
|
|ODAS
|2,94
|217.975.394
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,90
|231.819.563
|% 1,24
|
|TSKB
|2,27
|106.209.810
|% 2,71
|
|ALBRK
|1,43
|44.425.914
|% 2,88
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5741
|16,5765
|% 0,99
|
|Euro
|17,8432
|17,8832
|% 1,63
|
|Sterlin
|20,7439
|20,8480
|% 1,50
|
|Frank
|17,1783
|17,2818
|% 1,11
|
|Riyal
|4,4063
|4,4284
|% 0,99
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|1,29
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,29
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,56
|