***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2022 09:23
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059211
BIST
11:443.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -21,45
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:4418,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:4418,2929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:44995,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,05
|Açılış
|: 995,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DOGUB
|10,46
|12.536.195
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|126.766.963
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,07
|108.336.930
|% 8,82
|
|PRKME
|12,97
|29.360.293
|% 8,72
|
|MTRKS
|52,80
|1.572.014
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|ESCAR
|40,06
|13.369.789
|% -7,27
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|THYAO
|71,35
|2.445.891.729
|% -2,39
|
|HALKB
|9,20
|2.394.067.223
|% 6,73
|
|PETKM
|14,43
|1.819.484.549
|% 0,07
|
|VAKBN
|7,94
|1.479.209.003
|% 8,62
|
|GARAN
|22,42
|1.209.271.808
|% -2,52
|
|EKGYO
|4,09
|1.122.269.034
|% 2,00
|
|HALKB
|9,20
|2.394.067.223
|% 6,73
|
|VAKBN
|7,94
|1.479.209.003
|% 8,62
|
|YKBNK
|7,00
|1.064.386.868
|% -0,57
|
|PETKM
|14,43
|1.819.484.549
|% 0,07
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1910
|18,2059
|% 0,12
|
|Euro
|18,2877
|18,3044
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0266
|21,1320
|% -0,25
|
|Frank
|18,5590
|18,6708
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8205
|4,8447
|% -0,08
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-8,56
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.686
|6.747
|-27,00
|
|Yarım
|3.258
|3.298
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|-1,67
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 75 kaybederek (% -1.41 ) 3, 406
-
11:57XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 25, 021.00 milyon TL de
-
11:56ETYAT
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 834 adet işlem
-
11:52XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 24, 325.00 milyon TL de
-
11:52TUPRS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 582 adet işlem