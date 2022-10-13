***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2022 09:17
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071483
BIST
12:483.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 43,51
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
12:4818,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5936
En Düşük
18,5039
12:4818,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
12:481.001,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.001,97
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler12:48
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|200.993.335
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|275.281.835
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|111.584.564
|% 9,98
|
|EMNIS
|51,40
|84.245
|% 9,64
|
|RODRG
|28,56
|6.015.858
|% -7,63
|
|USAK
|3,39
|56.514.624
|% -3,97
|
|KRONT
|60,65
|20.238.399
|% -3,58
|
|DYOBY
|22,30
|46.225.311
|% -3,55
|
|IDEAS
|34,12
|19.159.790
|% -3,07
|
|THYAO
|87,30
|2.988.243.901
|% 2,59
|
|SASA
|83,30
|1.064.610.529
|% 1,71
|
|AKBNK
|12,99
|921.580.073
|% 0,46
|
|ASELS
|31,52
|813.834.686
|% -0,32
|
|KCHOL
|50,45
|800.789.484
|% 1,10
|
|EKGYO
|4,20
|446.275.749
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,38
|436.568.568
|% 2,28
|
|ODAS
|8,14
|624.340.494
|% 4,49
|
|YKBNK
|8,34
|639.367.788
|% 1,71
|
|AKBNK
|12,99
|921.580.073
|% 0,46
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5887
|18,5907
|% 0,14
|
|Euro
|18,0786
|18,1046
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,6589
|20,7625
|% 0,54
|
|Frank
|18,5600
|18,6718
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% 0,09
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.752
|6.802
|9,00
|
|Yarım
|3.290
|3.326
|6,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.662
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|0,46
|