***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.08.2023 15:45
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185587
BIST
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17:197.606
En Düşük
|Değişim
|: -1,69%
|| -131,01
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.600
En Yüksek
7.795
17:1927,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1929,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1443
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:191.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TMSN
|74,80
|459.777.445
|% 10,00
|
|AYEN
|37,84
|251.361.733
|% 10,00
|
|AVTUR
|7,37
|17.606.938
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|136.492.389
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|28.252.609
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.092.597.829
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|470.389.092
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|538.068.803
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.220.429.697
|% -9,76
|
|ONCSM
|238,00
|538.256.640
|% -9,37
|
|ASTOR
|140,00
|10.059.347.340
|% 0,00
|
|THYAO
|259,60
|8.745.627.930
|% -0,69
|
|YKBNK
|16,17
|6.076.604.468
|% 2,08
|
|AKBNK
|29,68
|6.070.930.832
|% -1,72
|
|GARAN
|54,80
|4.501.811.077
|% -1,88
|
|ZOREN
|4,97
|2.803.092.789
|% 9,71
|
|ADESE
|2,22
|1.220.429.697
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,17
|6.076.604.468
|% 2,08
|
|SKBNK
|3,94
|1.235.552.601
|% -2,48
|
|ISCTR
|17,04
|3.940.936.760
|% 0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0469
|27,0551
|% 0,18
|
|Euro
|29,5898
|29,6180
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,3310
|34,5031
|% 0,52
|
|Frank
|30,7056
|30,8906
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1913
|7,2274
|% 0,21
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|0,32
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.103
|11.180
|-26,00
|
|Yarım
|5.569
|5.616
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-1,55
|
Seans Raporu
17:19
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17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, PETKM, TCELL
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 31 kaybederek (% -1.28 ) 6, 787
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, MIPAZ, TETMT, GENTS, FORTE, KENT, RYSAS, KAYSE, ORGE, FZLGY
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PARSN, ADESE, ONCSM, BRLSM, SDTTR
-
17:34
PAPIL, TETMT, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında