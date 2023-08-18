***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.08.2023 09:09
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186883
BIST
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12:397.746
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -17,99
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
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7.731
En Yüksek
7.816
12:3927,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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27,2346
En Düşük
27,0276
12:3929,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 29,4500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3881
12:391.649,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.649,11
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:39
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1033
|27,1088
|% 0,11
|
|Euro
|29,4739
|29,4921
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3535
|34,5257
|% -0,16
|
|Frank
|30,6701
|30,8548
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2102
|7,2463
|% 0,16
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,10
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.470
|-13,00
|
|Tam
|11.064
|11.132
|4,00
|
|Yarım
|5.549
|5.591
|2,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,10
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-0,46
|