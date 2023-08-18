***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.08.2023 09:16
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186888
BIST
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12:417.749
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -15,63
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
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7.731
En Yüksek
7.816
12:4127,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0305
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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27,2346
En Düşük
27,0276
12:4129,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 29,4500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3881
12:411.649,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.649,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:39
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1033
|27,1088
|% 0,11
|
|Euro
|29,4739
|29,4921
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3561
|34,5284
|% -0,16
|
|Frank
|30,6677
|30,8525
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2104
|7,2466
|% 0,16
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,18
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.470
|-13,00
|
|Tam
|11.064
|11.132
|4,00
|
|Yarım
|5.549
|5.591
|2,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|0,09
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-0,46
|