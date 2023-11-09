***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2023 13:53
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216243
BIST
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17:287.850
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -10,86
|Açılış
|: 7.801
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|Önceki Kapanış
|: 7.861
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7.739
En Yüksek
7.886
17:2828,5032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0524
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2830,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0856
|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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30,8304
En Düşük
30,4456
17:281.788,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.788,49
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:28
|REEDR
|24,42
|1.037.182.238
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,10
|6.635.469.152
|% 0,66
|
|TABGD
|186,10
|5.195.988.314
|% 3,79
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|TUPRS
|151,00
|2.789.894.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|6,86
|1.205.752.414
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|YKBNK
|17,05
|2.373.599.014
|% 0,12
|
|ADESE
|2,11
|209.239.690
|% 0,96
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4913
|28,5032
|% 0,18
|
|Euro
|30,5916
|30,6014
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8637
|35,0386
|% 0,03
|
|Frank
|31,5257
|31,7156
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5746
|7,6126
|% 0,18
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|866,56
|867,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,54
|1.028,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,08
|1.949,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
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