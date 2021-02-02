***PSDTC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
02.02.2021 16:46
***PSDTC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler PSDTC
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. TREPERG00018 PSDTC Nakit Temettü Ödeme 82,75311 97,3566 02/02/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906988
BIST
16:411.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:417,1729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:418,6450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:41423,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -6,76
|Açılış
|: 423,22
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:41
|AGYO
|3,96
|18.177.049
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.054.020
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.966.271
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.353.034
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.626.392
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.052.819
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|50.146.787
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,25
|2.205.413.978
|% 8,97
|
|KOZAL
|122,00
|1.265.536.535
|% -1,69
|
|SISE
|7,57
|1.045.174.166
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,46
|1.027.170.769
|% 0,82
|
|GARAN
|9,56
|1.007.933.304
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,25
|2.205.413.978
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,46
|1.027.170.769
|% 0,82
|
|TSKB
|1,85
|424.347.823
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|726.160.101
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,47
|232.516.563
|% 0,68
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1695
|7,1729
|% -0,19
|
|Euro
|8,6408
|8,6450
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,7775
|9,8265
|% -0,19
|
|Frank
|7,9663
|8,0143
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9091
|1,9187
|% -0,14
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-23,52
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|-39,27
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|-18,99
|
|Çeyrek
|678
|694
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,37
|
|B. Petrol
|57,72
|57,72
|1,39
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55DURDO
Yüzde 9.39 oranında artışla 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 943, 396 adet işlem
-
16:53LUKSK
Yüzde 9.92 oranında artışla 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 597 adet işlem
-
16:52METUR
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 311 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 03 artarak (% 0.92 ) 1, 324
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, BAYRK, SEKUR, AGYO, IDEAS, LUKSK, DNISI, DAGHL, FADE, ALMAD