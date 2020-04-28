***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2020 16:24
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2020
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2020 (bugün) yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840821
BIST
16:43101.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 461,38
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:437,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0010
En Düşük
6,9799
16:437,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:43384,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,12
|Açılış
|: 384,20
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|156.537.473
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.018.370
|% 10,00
|
|CUSAN
|2,97
|19.470.889
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.783.481
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.502.528
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,21
|833.332.906
|% 1,96
|
|GARAN
|8,46
|754.588.137
|% 1,20
|
|THYAO
|10,79
|587.016.664
|% -0,28
|
|ODAS
|1,75
|398.300.273
|% 5,42
|
|SOKM
|12,12
|306.082.776
|% 1,00
|
|ODAS
|1,75
|398.300.273
|% 5,42
|
|AVOD
|2,50
|196.350.781
|% 9,65
|
|EKGYO
|1,28
|92.534.519
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,05
|55.418.706
|% 0,96
|
|ALBRK
|1,30
|63.541.439
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6915
|8,7351
|% 0,39
|
|Frank
|7,1630
|7,2062
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8561
|1,8654
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-9,76
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.522
|-3,80
|
|Tam
|2.529
|2.583
|-4,00
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|-1,90
|
|Çeyrek
|618
|632
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|23,32
|23,32
|0,25
|