***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.05.2020 15:17
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020 , 28.04.2020 , 04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2020
Tescil Tarihi
04.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.05.2020 - 10073
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 28.04.2020 tarihli genel kurul kararı 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiş, 07.05.2020 tarih 10073 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843362
BIST
15:5499.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 517,29
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:547,1801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:547,7614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:54391,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,45
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.962.590
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,94
|18.664.135
|% -8,40
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,19
|17.959.015
|% -4,32
|
|MAALT
|72,30
|11.712.602
|% -4,24
|
|PKENT
|163,00
|463.660
|% -4,12
|
|KRDMD
|2,67
|1.128.799.903
|% 7,66
|
|GARAN
|8,10
|920.320.694
|% 0,37
|
|THYAO
|10,70
|546.044.108
|% 1,33
|
|SASA
|9,30
|485.012.621
|% 3,68
|
|PETUN
|22,12
|370.046.370
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,67
|1.128.799.903
|% 7,66
|
|YKBNK
|2,14
|267.388.806
|% 1,42
|
|GARAN
|8,10
|920.320.694
|% 0,37
|
|GUSGR
|3,18
|325.961.886
|% -0,31
|
|PETKM
|3,61
|333.543.910
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7946
|8,8387
|% -0,73
|
|Frank
|7,2910
|7,3349
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8957
|1,9052
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,52
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|3,00
|
|Tam
|2.571
|2.618
|3,00
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|1,50
|
|Çeyrek
|625
|640
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,09
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|31,65
|31,65
|1,93
|
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