***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2021Tescil Tarihi02.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su02.04.2021 tarih ve 10301 No'lu TTSGAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2021 tarihli genel kurul kararı 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 02.04.2021 tarih 10301 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922943BIST