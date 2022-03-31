***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 16:28
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 (bugün) yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014539
BIST
16:152.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,33
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:1514,6828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0297
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6828
En Düşük
14,5922
16:1516,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0626
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:15913,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,82
|Açılış
|: 913,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
914,77
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TURGG
|216,70
|50.547.860
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.421.940
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|39.676.464
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,22
|65.431.333
|% 9,89
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,18
|137.922.462
|% -8,09
|
|KAPLM
|55,25
|7.894.980
|% -7,38
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,29
|298.428.408
|% -5,46
|
|THYAO
|32,68
|3.424.257.812
|% 1,55
|
|GARAN
|12,24
|2.262.496.729
|% 0,41
|
|KRDMD
|15,22
|1.814.826.645
|% 1,81
|
|SISE
|15,26
|1.090.585.766
|% 0,86
|
|KARSN
|5,55
|951.488.357
|% 4,52
|
|ODAS
|1,73
|362.513.521
|% 2,98
|
|GARAN
|12,24
|2.262.496.729
|% 0,41
|
|KARSN
|5,55
|951.488.357
|% 4,52
|
|YKBNK
|4,10
|691.940.682
|% -0,49
|
|ISFIN
|3,60
|447.628.556
|% 4,96
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6755
|14,6800
|% 0,18
|
|Euro
|16,2799
|16,2959
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,2167
|19,3131
|% 0,09
|
|Frank
|15,8174
|15,9127
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,11
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|4,79
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|7,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|9,44
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|4,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,33
|
Seans Raporu
16:13
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