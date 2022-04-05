***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2022 16:38
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
04.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2022 tarih ve 10552 nolu TTSG
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli genel kurul kararı 04.04.2022 tarihinde tescil edilmiş, 05.04.2022 tarih 10552 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015940
BIST
16:402.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 31,43
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:4014,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0418
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:4016,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:40919,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,58
|Açılış
|: 919,20
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ULUSE
|150,70
|14.789.129
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.693.958
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.734.990
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|51.003.876
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.795.690
|% 9,93
|
|CEOEM
|11,89
|68.206.918
|% -9,86
|
|LIDER
|18,71
|740.747.603
|% -8,73
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.553.889
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,40
|3.325.989
|% -4,00
|
|THYAO
|34,80
|4.257.271.537
|% 4,00
|
|ASELS
|26,14
|2.892.453.432
|% 3,16
|
|KRDMD
|15,89
|2.691.275.108
|% 0,25
|
|GARAN
|12,59
|2.553.424.312
|% -0,32
|
|SISE
|16,62
|2.296.213.987
|% 2,15
|
|ODAS
|1,91
|780.616.991
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,56
|854.185.054
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,25
|1.172.792.770
|% 0,95
|
|GARAN
|12,59
|2.553.424.312
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,77
|1.563.840.649
|% 0,65
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7167
|14,7200
|% 0,28
|
|Euro
|16,1492
|16,1582
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,3051
|19,4019
|% 0,53
|
|Frank
|15,8703
|15,9659
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9136
|3,9332
|% 0,29
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|9,97
|
|Altın Gr.
|917
|917
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|37,00
|
|Tam
|6.052
|6.202
|44,57
|
|Yarım
|2.925
|3.000
|21,55
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|10,78
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,70
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:53ACSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 548, 609 adet işlem
-
16:52TMSN
Yüzde 8.37 oranında artışla 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 735, 070 adet işlem
-
16:51OSMEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 25.64 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 311 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 339 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 41, 033.00 milyon TL de
-
16:50SKTAS
Yüzde 5.92 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 239, 948 adet işlem