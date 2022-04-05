***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2022Tescil Tarihi04.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2022 tarih ve 10552 nolu TTSGAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli genel kurul kararı 04.04.2022 tarihinde tescil edilmiş, 05.04.2022 tarih 10552 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015940BIST