***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.04.2023 17:13
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.04.2023
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
Şirketimizinin 03.04.2023 (bugün) yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131227
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1425
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.228,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.228,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKSUN
|95,15
|1.733.027.004
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.254.043
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|4.541.389
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.024.773
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|1.621.357
|% 9,98
|
|BFREN
|4.413,30
|123.371.260
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.131.615
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|97.912.457
|% -9,97
|
|MNDRS
|8,19
|74.412.628
|% -9,90
|
|DERIM
|9,64
|61.534.034
|% -9,82
|
|TUPRS
|559,80
|3.257.144.646
|% 5,60
|
|THYAO
|120,60
|3.105.910.940
|% 1,77
|
|EREGL
|35,24
|2.742.080.971
|% -0,45
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,65
|810.239.997
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|EKGYO
|6,20
|991.433.857
|% 0,16
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|YKBNK
|9,69
|1.276.751.219
|% 1,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1971
|19,2013
|% 0,14
|
|Euro
|20,9286
|20,9383
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,7446
|23,8637
|% 0,71
|
|Frank
|20,9389
|21,0650
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1038
|5,1294
|% 0,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|19,65
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|10,68
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.297
|8.396
|78,00
|
|Yarım
|4.068
|4.108
|38,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.054
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,85
|14,87
|0,00
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|4,99
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SASA, PETKM