***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 15:56
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.04.2023
Tescil Tarihi
07.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2023 - 10807
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli genel kurul kararı 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 07.04.2022 tarih 10807 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133664
BIST
16:264.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 27,65
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2619,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2621,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:261.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.195.565
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.321.860
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.441.508
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,52
|111.091.132
|% -7,15
|
|POLTK
|2.070,60
|25.125.667
|% -6,07
|
|DITAS
|27,64
|15.485.971
|% -4,69
|
|KGYO
|49,80
|11.522.608
|% -3,86
|
|THYAO
|127,50
|2.130.914.463
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,05
|1.830.335.014
|% -1,19
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.505.448.705
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.217.019.487
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,16
|1.361.132.275
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.685.875
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.993.758
|% -0,40
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2400
|19,2516
|% 0,00
|
|Euro
|20,9511
|21,0732
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,8062
|23,9256
|% -0,25
|
|Frank
|21,1411
|21,2685
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1164
|5,1421
|% 0,04
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,80
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.526
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.164
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|