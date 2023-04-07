***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.04.2023Tescil Tarihi07.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.04.2023 - 10807AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli genel kurul kararı 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 07.04.2022 tarih 10807 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133664BIST