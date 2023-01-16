***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.01.2023 tarihli toplantısında1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine,2. Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve bu amaçla SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasınaoybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102571BIST