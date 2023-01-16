***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.01.2023 15:28
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.01.2023 tarihli toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine,
2. Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve bu amaçla SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102571
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0520,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:0520,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1200
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,5900
En Düşük
20,5100
18:051.156,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.156,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7861
|18,7878
|% 0,03
|
|Euro
|20,3360
|20,3479
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8482
|22,9628
|% -0,27
|
|Frank
|20,2135
|20,3352
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.832
|7.898
|88,00
|
|Yarım
|3.816
|3.865
|43,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında