***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C.Ticaret Bakanlığının onayına gönderilen Şirketimiz Esas Sözleşmesi "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadiline, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00082632297 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Söz konusu tadil metni ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.T.C.Ticaret Bakanlığı onay yazısı ve onaylı tadil tasarısı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113168BIST