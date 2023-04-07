***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2023 15:56
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşme Tadili, Şirketimizin 03.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133665
BIST
16:264.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 27,65
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2619,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2621,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:261.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.783.378.080
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.156.852
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.321.860
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.296.482
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,24
|110.424.035
|% -7,92
|
|POLTK
|2.070,60
|25.055.267
|% -6,07
|
|DITAS
|27,60
|15.383.984
|% -4,83
|
|ARASE
|138,20
|16.180.419
|% -3,69
|
|THYAO
|127,50
|2.129.476.225
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,70
|1.909.807.746
|% 1,40
|
|ASTOR
|57,95
|1.827.435.798
|% -1,36
|
|GESAN
|74,35
|1.783.378.080
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.502.094.147
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.216.070.871
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.359.137.123
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,70
|1.909.807.746
|% 1,40
|
|YYAPI
|3,01
|232.625.713
|% 4,51
|
|SKBNK
|2,51
|191.990.032
|% 0,00
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2400
|19,2516
|% 0,00
|
|Euro
|20,9511
|21,0732
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,8124
|23,9319
|% -0,22
|
|Frank
|21,1476
|21,2750
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1172
|5,1428
|% 0,05
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.525
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|