***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşme Tadili, Şirketimizin 03.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133665BIST