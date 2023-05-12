***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023AçıklamalarMadde 6 da sehven 2023 - 2077 olarak yazılan tarih aralığı 2023 - 2027 olarak düzeltilmiştir.Esas sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 17/12/2014 22/12/2014 87206 24/05/2016 30/05/2016 90856 02/04/2018 05/04/2018 95526 07/04/2023 07/04/2023 10807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150994BIST