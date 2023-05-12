***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.05.2023 17:00
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Açıklamalar
Madde 6 da sehven 2023 - 2077 olarak yazılan tarih aralığı 2023 - 2027 olarak düzeltilmiştir.
Esas sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/12/2014 22/12/2014 8720
6 24/05/2016 30/05/2016 9085
6 02/04/2018 05/04/2018 9552
6 07/04/2023 07/04/2023 10807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150994
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0815
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2691
18:051.266,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.266,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ELITE
|12,20
|34.779.889
|% 6,92
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,22
|279.639
|% -8,42
|
|ANELE
|4,01
|15.139.547
|% -7,82
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|TUPRS
|71,00
|3.233.932.514
|% -0,70
|
|SISE
|39,86
|3.168.571.889
|% -1,34
|
|BIMAS
|177,30
|1.840.412.725
|% 1,66
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|TSKB
|4,41
|575.460.514
|% -2,22
|
|VAKBN
|9,16
|1.103.572.601
|% 0,22
|
|KOZAL
|16,88
|1.669.708.540
|% -2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5922
|19,6064
|% 0,31
|
|Euro
|21,2667
|21,2821
|% -0,38
|
|Sterlin
|24,3592
|24,4814
|% -0,10
|
|Frank
|21,7692
|21,9004
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2114
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-4,39
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|0,52
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.769
|4.974
|110,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.472
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,14
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,86
|