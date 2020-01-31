***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
31.01.2020 18:08
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı içerisinde gayrimenkul, hizmet ve organizasyon projeleri üretmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.02.2019 tarihinde %25 nakit, bakiye %75 tutar sermaye artırımına ilişkin kararın tescilinden itibaren 24 ay içinde
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
15.02.2019 tarihinde %25 nakit, bakiye %75 tutar sermaye artırımına ilişkin kararın tescilinden itibaren 24 ay içinde
Edinilen Payların Nominal Tutarı
202.500 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
202.500
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,81
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
0,86
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
0,86
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,43
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
TARKEM'in gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırımının 3. apeli olan 50.625 TL ödenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816349
BIST