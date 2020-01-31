***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/02/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı içerisinde gayrimenkul, hizmet ve organizasyon projeleri üretmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.02.2019 tarihinde %25 nakit, bakiye %75 tutar sermaye artırımına ilişkin kararın tescilinden itibaren 24 ay içindeEdinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları15.02.2019 tarihinde %25 nakit, bakiye %75 tutar sermaye artırımına ilişkin kararın tescilinden itibaren 24 ay içindeEdinilen Payların Nominal Tutarı202.500 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar202.500Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,81Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)0,86Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)0,86Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,03İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,43Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarTARKEM'in gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırımının 3. apeli olan 50.625 TL ödenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816349BIST