***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı içerisinde gayrimenkul, hizmet ve organizasyon projeleri üretmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi35.000.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.11.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları03.03.2022 tarihinde %25 nakit, bakiye %75 tutar 2 taksit halinde, 1. taksidi 31.08.2022, 2. taksidi 30.11.2022 tarihindeEdinilen Payların Nominal Tutarı86.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar86.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,24Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)0,86Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)0,86Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,003İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,58Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarTARKEM'in gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırımının ilk taksidinin 03.03.2022 tarihinde ödenmiş olduğu duyurulmuştu. TARKEM Yönetim Kurulu artırılan sermayenin % 75 lik bakiyesinin 2 taksitte ödenmesine karar almıştır. Sermaye artırımının 1.apel ödemesi olarak 32.250 TL 31.08.2022 tarihinde ödenmiş olup,son apel ödemesi olan bakiye 32.250 TL bugün itibariyle ödenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083123BIST