***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8.230.848 8.335.383Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.230.848 8.335.383BRÜT KAR (ZARAR)8.230.848 8.335.383Genel Yönetim Giderleri17,18 -5.811.530 -4.843.081Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler546.497 110.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-54.916 -144.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.910.899 3.458.439Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.910.899 3.458.439Finansman Gelirleri19 10.674.153 103.001.876Finansman Giderleri19 -1.999.188 -78.486.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.585.864 27.974.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -2.449.034 -6.188.558Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.484.502 -7.207.584Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35.468 1.019.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.136.830 21.785.478DÖNEM KARI (ZARARI)9.136.830 21.785.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.136.830 21.785.478Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet pay Başına Kazanç 21 1,23000000 2,93000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.409.441 5.546.347Dönem Karı (Zararı)9.136.830 21.785.478Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.467.784 -9.095.522Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler39.567 24.662Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler244.001 262.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler244.001 262.397Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.126.394 -11.139.724Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -8.434.253 -13.741.051Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 307.859 2.601.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.431.415Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.431.415Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.449.034 6.188.558Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler926.008 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-437.878 88.462Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -38.512.276 -81.666.917Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -13.801.441 -12.742.768Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.485 -1.815Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -926.427 -1.095.468Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 49.727.900 93.102.917Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)971 17.301Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 32.340 50.895Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 3.043.394 2.352.046İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler146 72.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.231.168 12.778.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-49.754 -102.724Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.771.973 -7.129.347YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.990.845 -48.482Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları10 -2.863.720 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 472 16.868Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -127.597 -65.350FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.300.712 -61.742.979Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.132.321 468.364.878Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.816.385 -540.889.391Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.200 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 7.388.215Ödenen Temettüler-21.671.842 -7.746.405Ödenen Faiz19 -307.859 -2.601.327Alınan Faiz19 8.434.253 13.741.051YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.882.116 -56.245.114Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.882.116 -56.245.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.593.685 159.838.799DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.711.569 103.593.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 47.711.569 103.593.685Finansal Yatırımlar10 2.749.970 0Ticari Alacaklar5 570.556.089 532.043.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 271 307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 570.555.818 532.043.506Diğer Alacaklar6 70.089.670 56.289.234Stoklar7 9.122 6.637Peşin Ödenmiş Giderler8 3.604.631 2.678.366İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 26.062 28.434İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.578.569 2.649.932Diğer Dönen Varlıklar9 28.696 28.842ARA TOPLAM694.749.747 694.640.577TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR694.749.747 694.640.577DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 113.750 0Diğer Alacaklar6 15.234 14.228Maddi Duran Varlıklar11 177.047 87.021Kullanım Hakkı Varlıkları82.911 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 12.518 14.986Peşin Ödenmiş Giderler162 0Ertelenmiş Vergi Varlığı20 180.930 139.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR582.552 255.935TOPLAM VARLIKLAR695.332.299 694.896.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 29.072 39.854.436Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 40.392 0Ticari Borçlar5 646.581.403 596.853.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 67.898.729 57.174.267İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 578.682.674 539.679.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 181.707 180.736Diğer Borçlar6 229.756 197.416Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 12.648.438 9.605.044Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 238.652 526.123Kısa Vadeli Karşılıklar134.976 102.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 134.976 102.705ARA TOPLAM660.084.396 647.319.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER660.084.396 647.319.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 24.411 0Uzun Vadeli Karşılıklar759.161 568.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 759.161 568.376TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER783.572 568.376TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER660.867.968 647.888.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.464.331 47.008.173Ödenmiş Sermaye16 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları16 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)-35.305 -35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.041 4.007Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.041 4.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.041 4.007Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 7.016.601 5.219.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.648.864 3.318.506Net Dönem Karı veya Zararı9.136.830 21.785.478TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.464.331 47.008.173TOPLAM KAYNAKLAR695.332.299 694.896.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884Transferler1.185.373 11.156.932 -12.342.305Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.785 21.785.478 21.754.693 0 21.754.693Kar Payları-7.746.404 -7.746.404 0 -7.746.404Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler14.218 14.218 0 14.218Hatalara İlişkin Düzeltmeler1.797.496 19.987.982 -21.785.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.048 9.136.830 9.113.782 0 9.113.782Kar Payları-21.671.842 -21.671.842 0 -21.671.842Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.136.830 21.785.478DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.048 -30.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.810 -38.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.762 7.696Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.048 -30.785TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.113.782 21.754.693Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.113.782 21.754.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823402BIST