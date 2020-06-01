***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.313.830 1.780.077Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.313.830 1.780.077BRÜT KAR (ZARAR)2.313.830 1.780.077Genel Yönetim Giderleri-1.453.977 -1.234.047Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.635 4.499Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.304 -1.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)861.184 548.912Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)861.184 548.912Finansman Gelirleri12 1.681.782 4.397.355Finansman Giderleri12 -157.519 -1.119.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.385.447 3.827.069Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-529.343 -842.817Dönem Vergi (Gideri) Geliri-573.428 -862.424Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri44.085 19.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.856.104 2.984.252DÖNEM KARI (ZARARI)1.856.104 2.984.252Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.856.104 2.984.252Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,25000000 0,40190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.711.301 -2.410.139Dönem Karı (Zararı)1.856.104 2.984.252Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-296.728 -2.035.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.099 9.925Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler228.239 113.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler228.239 113.125Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -1.076.028 -2.998.830Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.152.008 -3.305.782Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 75.980 306.952Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler529.343 842.817Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler18.619 -2.135İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.565.176 -2.228.053Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -33.935.186 -12.765.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.606.698 -7.316.687Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 3.400 -1.810Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 1.212.900 245.186Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 39.376.048 15.969.907Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-96.709 -43.549Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -188.871 -49.267Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 1.794.348 2.698.957İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.944 -965.543Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.124.552 -1.278.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -22.174Vergi İadeleri (Ödemeleri)-413.251 -1.109.066YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.662.602 -66.545Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.749.970 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-50.625 -63.125Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.743 -3.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.044.560 -31.215.905Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -13.668 -34.214.735Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.800 0Ödenen Faiz12 -75.980 -306.952Alınan Faiz12 1.152.008 3.305.782YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.418.463 -33.692.589Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.418.463 -33.692.589DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.711.569 103.593.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.130.032 69.901.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 56.130.032 47.711.569Finansal Yatırımlar0 2.749.970Ticari Alacaklar5 604.491.275 570.556.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 150 271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 604.491.125 570.555.818Diğer Alacaklar6 74.705.270 70.089.670Stoklar7 5.722 9.122Peşin Ödenmiş Giderler8 2.389.826 3.604.631İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 98.878 26.062İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.290.948 3.578.569Diğer Dönen Varlıklar22.751 28.696ARA TOPLAM737.744.876 694.749.747TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR737.744.876 694.749.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar164.375 113.750Diğer Alacaklar6 6.332 15.234Maddi Duran Varlıklar213.475 177.047Kullanım Hakkı Varlıkları71.078 82.911Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.735 12.518Peşin Ödenmiş Giderler2.067 162Ertelenmiş Vergi Varlığı177.948 180.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR645.010 582.552TOPLAM VARLIKLAR738.389.886 695.332.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 15.404 29.072Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 38.063 40.392Ticari Borçlar5 685.957.451 646.581.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 67.050.060 67.898.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 618.907.391 578.682.674Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar84.998 181.707Diğer Borçlar6 40.885 229.756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.442.786 12.648.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü398.829 238.652Kısa Vadeli Karşılıklar170.001 134.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar170.001 134.976ARA TOPLAM701.148.417 660.084.396TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER701.148.417 660.084.396UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 15.726 24.411Uzun Vadeli Karşılıklar717.042 759.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar717.042 759.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER732.768 783.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER701.881.185 660.867.968ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.508.701 34.464.331Ödenmiş Sermaye11 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları11 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)-35.305 -35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)169.225 -19.041Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)169.225 -19.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)169.225 -19.041Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 7.016.601 7.016.601Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.785.694 1.648.864Net Dönem Karı veya Zararı1.856.104 9.136.830Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.508.701 34.464.331TOPLAM KAYNAKLAR738.389.886 695.332.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler14.217 0 14.217Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler14.217 14.217 0 14.217Transferler21.785.478 -21.785.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.160 2.984.252 2.979.092 0 2.979.092Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -1.153 5.219.105 25.118.201 2.984.252 50.001.482 0 50.001.482Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331Transferler9.136.830 -9.136.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)188.266 1.856.104 2.044.370 0 2.044.370Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 169.225 7.016.601 10.785.694 1.856.104 36.508.701 0 36.508.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.856.104 2.984.252DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar188.266 -5.160Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)235.333 -6.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-47.067 1.291Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)188.266 -5.160TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.044.370 2.979.092Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.044.370 2.979.092http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848184BIST