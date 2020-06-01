***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 18:11
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
2.313.830 1.780.077
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.313.830 1.780.077
BRÜT KAR (ZARAR)
2.313.830 1.780.077
Genel Yönetim Giderleri
-1.453.977 -1.234.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.635 4.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.304 -1.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
861.184 548.912
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
861.184 548.912
Finansman Gelirleri
12 1.681.782 4.397.355
Finansman Giderleri
12 -157.519 -1.119.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.385.447 3.827.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-529.343 -842.817
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-573.428 -862.424
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
44.085 19.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.856.104 2.984.252
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.856.104 2.984.252
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.856.104 2.984.252
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,25000000 0,40190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.711.301 -2.410.139
Dönem Karı (Zararı)
1.856.104 2.984.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-296.728 -2.035.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.099 9.925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
228.239 113.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
228.239 113.125
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.076.028 -2.998.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.152.008 -3.305.782
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 75.980 306.952
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
529.343 842.817
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18.619 -2.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.565.176 -2.228.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -33.935.186 -12.765.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.606.698 -7.316.687
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 3.400 -1.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 1.212.900 245.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 39.376.048 15.969.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.709 -43.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -188.871 -49.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 1.794.348 2.698.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.944 -965.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.124.552 -1.278.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.174
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-413.251 -1.109.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.662.602 -66.545
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.749.970 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-50.625 -63.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.743 -3.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.044.560 -31.215.905
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -13.668 -34.214.735
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.800 0
Ödenen Faiz
12 -75.980 -306.952
Alınan Faiz
12 1.152.008 3.305.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.418.463 -33.692.589
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.418.463 -33.692.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.711.569 103.593.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.130.032 69.901.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.130.032 47.711.569
Finansal Yatırımlar
0 2.749.970
Ticari Alacaklar
5 604.491.275 570.556.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 150 271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 604.491.125 570.555.818
Diğer Alacaklar
6 74.705.270 70.089.670
Stoklar
7 5.722 9.122
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.389.826 3.604.631
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 98.878 26.062
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.290.948 3.578.569
Diğer Dönen Varlıklar
22.751 28.696
ARA TOPLAM
737.744.876 694.749.747
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
737.744.876 694.749.747
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
164.375 113.750
Diğer Alacaklar
6 6.332 15.234
Maddi Duran Varlıklar
213.475 177.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
71.078 82.911
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.735 12.518
Peşin Ödenmiş Giderler
2.067 162
Ertelenmiş Vergi Varlığı
177.948 180.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
645.010 582.552
TOPLAM VARLIKLAR
738.389.886 695.332.299
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 15.404 29.072
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 38.063 40.392
Ticari Borçlar
5 685.957.451 646.581.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 67.050.060 67.898.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 618.907.391 578.682.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
84.998 181.707
Diğer Borçlar
6 40.885 229.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.442.786 12.648.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
398.829 238.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
170.001 134.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
170.001 134.976
ARA TOPLAM
701.148.417 660.084.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
701.148.417 660.084.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 15.726 24.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
717.042 759.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
717.042 759.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
732.768 783.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
701.881.185 660.867.968
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.508.701 34.464.331
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
169.225 -19.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.225 -19.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.225 -19.041
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.016.601 7.016.601
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.785.694 1.648.864
Net Dönem Karı veya Zararı
1.856.104 9.136.830
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.508.701 34.464.331
TOPLAM KAYNAKLAR
738.389.886 695.332.299
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14.217 0 14.217
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14.217 14.217 0 14.217
Transferler
21.785.478 -21.785.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.160 2.984.252 2.979.092 0 2.979.092
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -1.153 5.219.105 25.118.201 2.984.252 50.001.482 0 50.001.482
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331
Transferler
9.136.830 -9.136.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
188.266 1.856.104 2.044.370 0 2.044.370
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 169.225 7.016.601 10.785.694 1.856.104 36.508.701 0 36.508.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.856.104 2.984.252
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
188.266 -5.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
235.333 -6.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.067 1.291
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.266 -5.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.044.370 2.979.092
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.044.370 2.979.092
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848184
BIST