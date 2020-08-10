***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.821.712 4.105.111 1.507.883 2.325.034Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.821.712 4.105.111 1.507.883 2.325.034BRÜT KAR (ZARAR)3.821.712 4.105.111 1.507.883 2.325.034Genel Yönetim Giderleri-2.573.431 -2.806.569 -1.119.455 -1.572.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.224 32.744 4.589 28.245Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.375 -2.120 -4.071 -503ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.250.130 1.329.166 388.946 780.254Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.250.130 1.329.166 388.946 780.254Finansman Gelirleri12 3.237.884 6.876.037 1.556.102 2.478.682Finansman Giderleri12 -276.139 -1.663.505 -118.621 -544.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.211.875 6.541.698 1.826.427 2.714.629Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-932.086 -1.441.327 -402.743 -598.510Dönem Vergi (Gideri) Geliri-966.952 -1.475.455 -393.524 -613.031Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34.866 34.128 -9.219 14.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.279.789 5.100.371 1.423.684 2.116.119DÖNEM KARI (ZARARI)3.279.789 5.100.371 1.423.684 2.116.119Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.279.789 5.100.371 1.423.684 2.116.119Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 0,44170000 0,68690000 0,19170000 0,28500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.478.880 2.175.730Dönem Karı (Zararı)3.279.789 5.100.371Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.026.868 -3.264.049Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.940 17.872Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler185.017 186.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler185.017 186.020Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.200.783 -4.941.403Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.273.591 -5.227.149Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 72.808 285.746Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler932.086 1.441.327Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler37.872 32.135İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.216.033 2.076.613Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -135.739.665 -65.502.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 10.755.644 -10.864.920Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 1.525 -7.709Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 197.133 588.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 126.730.562 77.296.849Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6 -86.930 -79.112Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -197.298 -37.345Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 5.166.326 2.262.338İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.611.264 -1.579.501Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.468.954 3.912.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -22.174Vergi İadeleri (Ödemeleri)-990.074 -1.715.031YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.653.407 -123.440Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.749.970 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-50.624 -113.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.939 -9.690FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.942 -56.549.583Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri350.224 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -361.549 -39.783.544Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.600 -35.600Ödenen Temettüler-2.197.800 -21.671.842Ödenen Faiz12 -72.808 -285.746Alınan Faiz12 2.273.591 5.227.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.088.345 -54.497.293Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.088.345 -54.497.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.711.569 103.593.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.799.914 49.096.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 56.799.914 47.711.569Finansal Yatırımlar0 2.749.970Ticari Alacaklar5 706.295.754 570.556.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 12.406.740 13.162.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 693.889.014 557.393.778Diğer Alacaklar6 59.342.928 70.089.670Stoklar7 7.597 9.122Peşin Ödenmiş Giderler8 3.404.283 3.604.631İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 32.917 26.062İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.371.366 3.578.569Diğer Dönen Varlıklar1.639.960 28.696ARA TOPLAM827.490.436 694.749.747TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR827.490.436 694.749.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar164.375 113.750Diğer Alacaklar6 6.332 15.234Maddi Duran Varlıklar209.123 177.047Kullanım Hakkı Varlıkları59.244 82.911Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.442 12.518Peşin Ödenmiş Giderler3.377 162Ertelenmiş Vergi Varlığı175.619 180.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR625.512 582.552TOPLAM VARLIKLAR828.115.948 695.332.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 17.747 29.072Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 32.732 40.392Ticari Borçlar5 773.311.965 646.581.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 135.568.258 67.898.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 637.743.707 578.682.674Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar94.777 181.707Diğer Borçlar6 32.458 229.756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.814.764 12.648.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü215.530 238.652Kısa Vadeli Karşılıklar141.131 134.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar141.131 134.976ARA TOPLAM791.661.104 660.084.396TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER791.661.104 660.084.396UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 10.677 24.411Uzun Vadeli Karşılıklar737.138 759.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar737.138 759.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER747.815 783.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER792.408.919 660.867.968ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.707.029 34.464.331Ödenmiş Sermaye11 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları11 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)-35.305 -35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)141.668 -19.041Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)141.668 -19.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)141.668 -19.041Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 7.639.292 7.016.601Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.965.203 1.648.864Net Dönem Karı veya Zararı3.279.789 9.136.830Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.707.029 34.464.331TOPLAM KAYNAKLAR828.115.948 695.332.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler14.218 14.218 0 14.218Transferler1.797.496 19.987.982 -21.785.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.473 5.100.371 5.095.898 0 5.095.898Kar Payları-21.671.842 -21.671.842 0 -21.671.842Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -466 7.016.601 1.648.864 5.100.371 30.446.447 0 30.446.447Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331Transferler622.691 8.514.139 -9.136.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)160.709 3.279.789 3.440.498 0 3.440.498Kar Payları-2.197.800 -2.197.800 0 -2.197.800Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 141.668 7.639.292 7.965.203 3.279.789 35.707.029 0 35.707.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.279.789 5.100.371 1.423.684 2.116.119DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar160.709 -4.473 -27.557 687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)200.886 -5.591 -34.447 860Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-40.177 1.118 6.890 -173Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.709 -4.473 -27.557 687TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.440.498 5.095.898 1.396.127 2.116.806Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.440.498 5.095.898 1.396.127 2.116.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867378BIST