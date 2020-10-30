***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.603.860 6.038.072 2.782.147 1.932.961Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.603.860 6.038.072 2.782.147 1.932.961BRÜT KAR (ZARAR)6.603.860 6.038.072 2.782.147 1.932.961Genel Yönetim Giderleri-3.804.149 -4.006.538 -1.230.718 -1.199.969Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.513 72.214 2.290 39.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.978 -54.296 -4.604 -52.176ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.799.246 2.049.452 1.549.115 720.286FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.799.246 2.049.452 1.549.115 720.286Finansman Gelirleri12 5.378.326 8.993.609 2.140.443 2.117.572Finansman Giderleri12 -385.761 -1.949.247 -109.621 -285.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.791.811 9.093.814 3.579.937 2.552.116Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.722.923 -2.004.654 -790.837 -563.327Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.776.303 -2.044.758 -809.351 -569.303Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri53.380 40.104 18.514 5.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.068.888 7.089.160 2.789.100 1.988.789DÖNEM KARI (ZARARI)6.068.888 7.089.160 2.789.100 1.988.789Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.068.888 7.089.160 2.789.100 1.988.789Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,81740000 0,95480000 0,37560000 0,26790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.958.017 2.022.248Dönem Karı (Zararı)6.068.888 7.089.160Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.239.911 -3.765.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.813 26.104Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler277.527 218.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler277.527 218.078Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.331.900 -6.810.894Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.442.028 -7.112.520Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 110.128 301.626Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.722.923 2.004.654Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler57.726 796.364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler497.101 992.767Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -375.470.035 -11.975.012Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -43.750.134 -8.253.752Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 942 -3.180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.573.132 866.459Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 418.409.894 19.786.011Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-77.777 -68.710Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -188.924 -24.398Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 4.897.697 671.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.751.430 -6.106Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.326.078 4.316.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -22.174Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.368.061 -2.271.811YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.602.782 -133.651Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.749.970 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-101.250 -113.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.938 -19.901FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.065.485 -55.411.167Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri350.224 9.409.677Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -365.439 -50.013.296Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.400 53.400Ödenen Temettüler-2.197.800 -21.671.842Ödenen Faiz12 -110.128 -301.626Alınan Faiz12 3.442.028 7.112.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.626.284 -53.522.570Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.626.284 -53.522.570DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.711.569 103.593.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.337.853 50.071.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 55.337.853 47.711.569Finansal Yatırımlar0 2.749.970Ticari Alacaklar5 946.026.124 570.556.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 17.104.896 13.162.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 928.921.228 557.393.778Diğer Alacaklar6 113.847.552 70.089.670Stoklar7 8.180 9.122Peşin Ödenmiş Giderler8 5.173.765 3.604.631İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 52.485 26.062İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.121.280 3.578.569Diğer Dönen Varlıklar1.780.125 28.696ARA TOPLAM1.122.173.599 694.749.747TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.122.173.599 694.749.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar215.000 113.750Diğer Alacaklar6 7.486 15.234Maddi Duran Varlıklar195.563 177.047Kullanım Hakkı Varlıkları47.410 82.911Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.129 12.518Peşin Ödenmiş Giderler4.158 162Ertelenmiş Vergi Varlığı174.044 180.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR649.790 582.552TOPLAM VARLIKLAR1.122.823.389 695.332.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 13.857 29.072Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 27.708 40.392Ticari Borçlar5 1.064.991.297 646.581.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 126.593.503 67.898.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 938.397.794 578.682.674Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar103.930 181.707Diğer Borçlar6 40.832 229.756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.546.135 12.648.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü646.894 238.652Kısa Vadeli Karşılıklar144.209 134.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar144.209 134.976ARA TOPLAM1.083.514.862 660.084.396TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.083.514.862 660.084.396UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 5.919 24.411Uzun Vadeli Karşılıklar726.126 759.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar726.126 759.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER732.045 783.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.084.246.907 660.867.968ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.576.482 34.464.331Ödenmiş Sermaye11 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları11 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)-35.305 -35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)222.022 -19.041Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)222.022 -19.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)222.022 -19.041Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 7.639.292 7.016.601Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.965.203 1.648.864Net Dönem Karı veya Zararı6.068.888 9.136.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.576.482 34.464.331TOPLAM KAYNAKLAR1.122.823.389 695.332.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler14.216