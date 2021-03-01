***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 18:10
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10.437.200 8.230.848
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.437.200 8.230.848
BRÜT KAR (ZARAR)
10.437.200 8.230.848
Genel Yönetim Giderleri
17,18 -5.391.853 -5.811.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.038 546.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-60.920 -54.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.997.465 2.910.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.997.465 2.910.899
Finansman Gelirleri
19 7.496.072 10.674.153
Finansman Giderleri
19 -1.021.607 -1.999.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.471.930 11.585.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.543.022 -2.449.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.574.901 -2.484.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31.879 35.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.928.908 9.136.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.928.908 9.136.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.928.908 9.136.830
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet pay Başına Kazanç 21 1,20000000 1,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.158.649 1.409.441
Dönem Karı (Zararı)
8.928.908 9.136.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.144.411 -4.467.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.700 39.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
237.667 244.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
237.667 244.001
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.071.013 -8.126.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.204.358 -8.434.253
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 133.345 307.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.543.022 2.449.034
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
81.213 926.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.594.006 -437.878
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -317.931.163 -38.512.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -25.036.151 -13.801.441
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.947 -2.485
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 628.887 -926.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 349.713.438 49.727.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
46.706 971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -175.453 32.340
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 25.106.938 3.043.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-761.143 146
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.378.503 4.231.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75.434 -49.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.144.420 -2.771.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.594.176 -2.990.845
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10 2.749.970 -2.863.720
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-101.250 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 472
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -54.544 -127.597
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.794.374 -54.300.712
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.224 11.132.321
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-360.260 -51.816.385
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.200 -71.200
Ödenen Temettüler
-2.195.403 -21.671.842
Ödenen Faiz
19 -133.345 -307.859
Alınan Faiz
19 5.204.358 8.434.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.547.199 -55.882.116
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.547.199 -55.882.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.711.569 103.593.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.258.768 47.711.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.258.768 47.711.569
Finansal Yatırımlar
10 0 2.749.970
Ticari Alacaklar
5 888.487.252 570.556.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 279 271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 888.486.973 570.555.818
Diğer Alacaklar
6 95.133.580 70.089.670
Stoklar
7 7.175 9.122
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.975.761 3.604.631
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 221.939 26.062
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.753.822 3.578.569
Diğer Dönen Varlıklar
9 789.839 28.696
ARA TOPLAM
1.076.652.375 694.749.747
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.076.652.375 694.749.747
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 215.000 113.750
Diğer Alacaklar
6 7.486 15.234
Maddi Duran Varlıklar
11 174.593 177.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
35.576 82.911
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.816 12.518
Peşin Ödenmiş Giderler
145 162
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 186.724 180.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
624.340 582.552
TOPLAM VARLIKLAR
1.077.276.715 695.332.299
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 22.113 29.072
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 22.975 40.392
Ticari Borçlar
5 996.294.841 646.581.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 76.643.005 67.898.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 919.651.836 578.682.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 228.413 181.707
Diğer Borçlar
6 7.283.035 229.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 37.755.376 12.648.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 669.133 238.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
140.835 134.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 134.976
ARA TOPLAM
1.042.416.721 660.084.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.042.416.721 660.084.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.436 24.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
785.108 759.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 785.108 759.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.544 783.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.203.265 660.867.968
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.073.450 34.464.331
Ödenmiş Sermaye
16 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.301 -19.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.301 -19.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.301 -19.041
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 7.639.292 7.016.601
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
738.872 1.648.864
Net Dönem Karı veya Zararı
8.928.908 9.136.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.073.450 34.464.331
TOPLAM KAYNAKLAR
1.077.276.715 695.332.299
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
14.218 14.218 0 14.218
Transferler
1.797.496 19.987.982 9.136.830 9.113.782 0 9.113.782
Kar Payları
-21.671.842 -21.671.842 0 -21.671.842
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331
Transferler
622.691 8.514.139 -9.136.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.342 8.928.908 9.033.250 0 9.033.250
Kar Payları
-9.424.131 -9.424.131 0 -9.424.131
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.928.908 9.136.830
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.342 -23.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
130.427 -28.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.085 5.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.342 -23.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.033.250 9.113.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.033.250 9.113.782
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913986
BIST