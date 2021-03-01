***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10.437.200 8.230.848Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.437.200 8.230.848BRÜT KAR (ZARAR)10.437.200 8.230.848Genel Yönetim Giderleri17,18 -5.391.853 -5.811.530Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.038 546.497Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-60.920 -54.916ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.997.465 2.910.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.997.465 2.910.899Finansman Gelirleri19 7.496.072 10.674.153Finansman Giderleri19 -1.021.607 -1.999.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.471.930 11.585.864Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -2.543.022 -2.449.034Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.574.901 -2.484.502Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31.879 35.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.928.908 9.136.830DÖNEM KARI (ZARARI)8.928.908 9.136.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.928.908 9.136.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet pay Başına Kazanç 21 1,20000000 1,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.158.649 1.409.441Dönem Karı (Zararı)8.928.908 9.136.830Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.144.411 -4.467.784Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler64.700 39.567Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler237.667 244.001Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler237.667 244.001Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.071.013 -8.126.394Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -5.204.358 -8.434.253Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 133.345 307.859Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.543.022 2.449.034Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler81.213 926.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.594.006 -437.878Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -317.931.163 -38.512.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -25.036.151 -13.801.441Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 1.947 -2.485Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 628.887 -926.427Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 349.713.438 49.727.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)46.706 971Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -175.453 32.340Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 25.106.938 3.043.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-761.143 146Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.378.503 4.231.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-75.434 -49.754Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.144.420 -2.771.973YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.594.176 -2.990.845Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10 2.749.970 -2.863.720Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-101.250 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 472Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -54.544 -127.597FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.794.374 -54.300.712Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri350.224 11.132.321Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-360.260 -51.816.385Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.200 -71.200Ödenen Temettüler-2.195.403 -21.671.842Ödenen Faiz19 -133.345 -307.859Alınan Faiz19 5.204.358 8.434.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.547.199 -55.882.116Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.547.199 -55.882.116DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.711.569 103.593.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.258.768 47.711.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 89.258.768 47.711.569Finansal Yatırımlar10 0 2.749.970Ticari Alacaklar5 888.487.252 570.556.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 279 271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 888.486.973 570.555.818Diğer Alacaklar6 95.133.580 70.089.670Stoklar7 7.175 9.122Peşin Ödenmiş Giderler8 2.975.761 3.604.631İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 221.939 26.062İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.753.822 3.578.569Diğer Dönen Varlıklar9 789.839 28.696ARA TOPLAM1.076.652.375 694.749.747TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.076.652.375 694.749.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 215.000 113.750Diğer Alacaklar6 7.486 15.234Maddi Duran Varlıklar11 174.593 177.047Kullanım Hakkı Varlıkları35.576 82.911Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.816 12.518Peşin Ödenmiş Giderler145 162Ertelenmiş Vergi Varlığı20 186.724 180.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR624.340 582.552TOPLAM VARLIKLAR1.077.276.715 695.332.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 22.113 29.072Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 22.975 40.392Ticari Borçlar5 996.294.841 646.581.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 76.643.005 67.898.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 919.651.836 578.682.674Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 228.413 181.707Diğer Borçlar6 7.283.035 229.756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 37.755.376 12.648.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 669.133 238.652Kısa Vadeli Karşılıklar140.835 134.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 134.976ARA TOPLAM1.042.416.721 660.084.396TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.042.416.721 660.084.396UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 1.436 24.411Uzun Vadeli Karşılıklar785.108 759.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 785.108 759.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER786.544 783.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.203.265 660.867.968ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.073.450 34.464.331Ödenmiş Sermaye16 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları16 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)-35.305 -35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)85.301 -19.041Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)85.301 -19.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)85.301 -19.041Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 7.639.292 7.016.601Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları738.872 1.648.864Net Dönem Karı veya Zararı8.928.908 9.136.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.073.450 34.464.331TOPLAM KAYNAKLAR1.077.276.715 695.332.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler14.218 14.218 0 14.218Transferler1.797.496 19.987.982 9.136.830 9.113.782 0 9.113.782Kar Payları-21.671.842 -21.671.842 0 -21.671.842Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331Transferler622.691 8.514.139 -9.136.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)104.342 8.928.908 9.033.250 0 9.033.250Kar Payları-9.424.131 -9.424.131 0 -9.424.131Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.928.908 9.136.830DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar104.342 -23.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)130.427 -28.810Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.085 5.762Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)104.342 -23.048TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.033.250 9.113.782Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.033.250 9.113.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913986BIST