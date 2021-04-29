***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.990.985 2.313.830Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.990.985 2.313.830BRÜT KAR (ZARAR)2.990.985 2.313.830Genel Yönetim Giderleri-1.589.970 -1.453.977Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler126.225 4.635Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-62.583 -3.304ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.464.657 861.184FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.464.657 861.184Finansman Gelirleri12 3.899.519 1.681.782Finansman Giderleri12 -416.974 -157.519SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.947.202 2.385.447Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-974.696 -529.343Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.037.540 -573.428Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri62.844 44.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.972.506 1.856.104DÖNEM KARI (ZARARI)3.972.506 1.856.104Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.972.506 1.856.104Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,54000000 0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.174.433 4.711.301Dönem Karı (Zararı)3.972.506 1.856.104Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.041.149 -296.728Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.952 3.099Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler302.916 228.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler302.916 228.239Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.079.470 -1.076.028Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.199.546 -1.152.008Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 120.076 75.980Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler974.696 529.343Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler14.862 18.619Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-266.105 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.322.319 3.565.176Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -141.608.472 -33.935.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.316.367 -4.606.698Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 4.580 3.400Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.497.228 1.212.900Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 142.483.291 39.376.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-117.616 -96.709Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -37.809 -188.871Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -16.979.495 1.794.348İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler746.797 5.944Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.390.962 5.124.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-783.471 -413.251YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.308 2.662.602Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 2.749.970Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -50.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.308 -36.743FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.865.648 1.044.560İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri301.410 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri301.410 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -13.668Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.800 -17.800Ödenen Temettüler-7.228.728 0Ödenen Faiz12 -120.076 -75.980Alınan Faiz12 2.199.546 1.152.008YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.048.389 8.418.463Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.048.389 8.418.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.258.768 47.711.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.210.379 56.130.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 64.210.379 89.258.768Ticari Alacaklar5 1.030.095.724 888.487.252İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 11.234.463 17.691.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.018.861.261 870.795.328Diğer Alacaklar6 99.449.948 95.133.580Stoklar7 2.595 7.175Peşin Ödenmiş Giderler8 5.470.182 2.975.761İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 526.829 221.939İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 4.943.353 2.753.822Diğer Dönen Varlıklar43.041 789.839ARA TOPLAM1.199.271.869 1.076.652.375TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.199.271.869 1.076.652.375DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar215.000 215.000Diğer Alacaklar6 7.486 7.486Maddi Duran Varlıklar172.263 174.593Kullanım Hakkı Varlıkları23.743 35.576Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.502 4.816Peşin Ödenmiş Giderler2.948 145Ertelenmiş Vergi Varlığı212.661 186.724TOPLAM DURAN VARLIKLAR637.603 624.340TOPLAM VARLIKLAR1.199.909.472 1.077.276.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 16.027 22.113Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 15.726 22.975Ticari Borçlar5 1.138.778.132 996.294.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 111.494.717 76.643.005İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.027.283.415 919.651.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar110.797 228.413Diğer Borçlar6 16.494 7.283.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.775.881 37.755.376Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü923.202 669.133Kısa Vadeli Karşılıklar197.302 140.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar197.302 140.835ARA TOPLAM1.160.833.561 1.042.416.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.160.833.561 1.042.416.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 1.436Uzun Vadeli Karşılıklar847.022 785.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar847.022 785.108TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER847.022 786.544TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.161.680.583 1.043.203.265ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.228.889 34.073.450Ödenmiş Sermaye11 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları11 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)0 -35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)232.929 85.301Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)232.929 85.301Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)232.929 85.301Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 8.362.165 7.639.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.944.907 738.872Net Dönem Karı veya Zararı3.972.506 8.928.908Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.228.889 34.073.450TOPLAM KAYNAKLAR1.199.909.472 1.077.276.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331Transferler9.136.830 -9.136.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)188.266 1.856.104 2.044.370 0 2.044.370Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 169.225 7.016.601 10.785.694 1.856.104 36.508.701 0 36.508.701Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450Transferler722.873 8.206.035 -8.928.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)147.628 3.972.506 4.120.134 0 4.120.134Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)35.305 35.305 0 35.305Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 232.929 8.362.165 8.944.907 3.972.506 38.228.889 0 38.228.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.972.506 1.856.104DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar147.628 188.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)184.535 235.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36.907 -47.067Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.628 188.266TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.120.134 2.044.370Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.120.134 2.044.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932602BIST