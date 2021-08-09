***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.159.719 3.821.712 3.168.734 1.507.883Satışların Maliyeti-592.467 -522.111 -363.656 -187.243TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.567.252 3.299.601 2.805.078 1.320.640BRÜT KAR (ZARAR)5.567.252 3.299.601 2.805.078 1.320.640Genel Yönetim Giderleri-2.764.096 -2.051.320 -1.402.937 -932.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler272.189 9.224 145.965 4.589Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-78.797 -7.375 -16.215 -4.071ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.996.548 1.250.130 1.531.891 388.946FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.996.548 1.250.130 1.531.891 388.946Finansman Gelirleri12 6.719.435 3.237.884 2.819.916 1.556.102Finansman Giderleri12 -746.364 -276.139 -329.390 -118.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.969.619 4.211.875 4.022.417 1.826.427Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.210.912 -932.086 -1.236.215 -402.743Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.286.262 -966.952 -1.248.721 -393.524Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri75.350 34.866 12.506 -9.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.758.707 3.279.789 2.786.202 1.423.684DÖNEM KARI (ZARARI)6.758.707 3.279.789 2.786.202 1.423.684Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.758.707 3.279.789 2.786.202 1.423.684Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,91030000 0,44170000 0,37520000 0,19170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.290.174 6.478.880Dönem Karı (Zararı)6.758.707 3.279.789Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.607.944 -1.026.868Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.965 18.940Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler372.337 185.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler372.337 185.017Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -3.981.068 -2.200.783Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.162.899 -2.273.591Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 181.831 72.808Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.210.912 932.086Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler38.015 37.872Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-266.105 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.631.693 5.216.033Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -152.573.717 -135.739.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -30.568.171 10.755.644Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 4.390 1.525Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -716.253 197.133Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 185.366.775 126.730.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-98.013 -86.930Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -14.737 -197.298Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -24.159.801 5.166.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.872.166 -1.611.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.480.930 7.468.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.809.244 -990.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.308 2.653.407Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 2.749.970Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -50.624Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.308 -45.939FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.735.375 -43.942İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri301.410 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri301.410 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 350.224Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -361.549Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.381 -35.600Ödenen Temettüler-14.967.473 -2.197.800Ödenen Faiz12 -181.830 -72.808Alınan Faiz12 4.162.899 2.273.591YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.033.857 9.088.345Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.033.857 9.088.345DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.258.768 47.711.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.224.911 56.799.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 55.224.911 89.258.768Ticari Alacaklar5 1.041.060.969 888.487.252İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 10.876.010 17.691.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.030.184.959 870.795.328Diğer Alacaklar6 125.701.751 95.133.580Stoklar7 2.785 7.175Peşin Ödenmiş Giderler8 3.688.753 2.975.761İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 592.609 221.939İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.096.144 2.753.822Diğer Dönen Varlıklar4.662.004 789.839ARA TOPLAM1.230.341.173 1.076.652.375TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.230.341.173 1.076.652.375DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar215.000 215.000Diğer Alacaklar6 7.486 7.486Maddi Duran Varlıklar167.563 174.593Kullanım Hakkı Varlıkları183.561 35.576Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.189 4.816Peşin Ödenmiş Giderler3.401 145Ertelenmiş Vergi Varlığı221.162 186.724TOPLAM DURAN VARLIKLAR800.362 624.340TOPLAM VARLIKLAR1.231.141.535 1.077.276.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 9.953 22.113Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 81.879 22.975Ticari Borçlar5 1.181.661.616 996.294.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 101.907.834 76.643.005İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.079.753.782 919.651.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar130.401 228.413Diğer Borçlar6 39.566 7.283.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.595.575 37.755.376Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.146.151 669.133Kısa Vadeli Karşılıklar204.770 140.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar204.770 140.835ARA TOPLAM1.196.869.911 1.042.416.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.196.869.911 1.042.416.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 90.310 1.436Uzun Vadeli Karşılıklar888.948 785.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar888.948 785.108TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER979.258 786.544TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.197.849.169 1.043.203.265ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.292.366 34.073.450Ödenmiş Sermaye11 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları11 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)-35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)248.950 85.301Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)248.950 85.301Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)248.950 85.301Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 9.552.328 7.639.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.292.366 34.073.450TOPLAM KAYNAKLAR1.231.141.535 1.077.276.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikm 34.464.331Transferler622.691 8.514.139 -9.136.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)160.709 3.279.789 3.440.498 0 3.440.498Kar Payları-2.197.800 -2.197.800 0 -2.197.800Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 141.668 7.639.292 7.965.203 3.279.789 35.707.029 0 35.707.029Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450Transferler1.913.036 7.015.872 -8.928.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)163.649 6.758.707 6.922.356 0 6.922.356Kar Payları-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)35.305 35.305 0 35.305Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 248.950 9.552.328 15.999 6.758.707 33.292.366 0 33.292.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.758.707 3.279.789 2.786.202 1.423.684DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar163.649 160.709 16.022 -27.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)204.561 200.886 20.027 -34.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-40.912 -40.177 -4.005 6.890Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)163.649 160.709 16.022 -27.557TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.922.356 3.440.498 2.802.224 1.396.127Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.922.356 3.440.498 2.802.224 1.396.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956137BIST