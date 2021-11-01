***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9.977.241 6.603.860 3.817.522 2.782.147Satışların Maliyeti-908.573 -772.398 -316.106 -250.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.068.668 5.831.462 3.501.416 2.531.860BRÜT KAR (ZARAR)9.068.668 5.831.462 3.501.416 2.531.860Genel Yönetim Giderleri-3.975.081 -3.031.751 -1.210.985 -980.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler275.878 11.513 3.689 2.290Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-88.005 -11.978 -9.208 -4.604ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.281.460 2.799.246 2.284.912 1.549.115FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.281.460 2.799.246 2.284.912 1.549.115Finansman Gelirleri12 9.488.833 5.378.326 2.769.398 2.140.443Finansman Giderleri12 -1.204.839 -385.761 -458.475 -109.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.565.454 7.791.811 4.595.835 3.579.937Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.362.202 -1.722.923 -1.151.290 -790.837Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.430.536 -1.776.303 -1.144.274 -809.351Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri68.334 53.380 -7.016 18.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.203.252 6.068.888 3.444.545 2.789.100DÖNEM KARI (ZARARI)10.203.252 6.068.888 3.444.545 2.789.100Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.203.252 6.068.888 3.444.545 2.789.100Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 1,37420000 0,81740000 0,46390000 0,37560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.969.525 3.958.017Dönem Karı (Zararı)10.203.252 6.068.888Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.725.875 -1.239.911Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.206 33.813Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler345.795 277.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler345.795 277.527Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.270.498 -3.331.900Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -6.468.218 -3.442.028Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 197.720 110.128Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.362.202 1.722.923Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler69.525 57.726Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-266.105 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.371.776 497.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -313.137.073 -375.470.035Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -44.684.983 -43.750.134Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 3.436 942Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -351.718 -1.573.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 360.098.882 418.409.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-92.454 -77.777Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -17.441 -188.924Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -5.989.403 4.897.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.201.022 -1.751.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-894.399 5.326.078Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.075.126 -1.368.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.308 2.602.782Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 2.749.970Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -101.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.308 -45.938FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.478.528 1.065.485İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri301.410 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri301.410 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 350.224Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -365.439Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-82.963 -53.400Ödenen Temettüler-14.967.473 -2.197.800Ödenen Faiz12 -197.720 -110.128Alınan Faiz12 6.468.218 3.442.028YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.456.361 7.626.284NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.456.361 7.626.284DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.258.768 47.711.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.802.407 55.337.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.802.407 89.258.768Ticari Alacaklar5 1.201.624.325 888.487.252İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 10.367.514 17.691.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.191.256.811 870.795.328Diğer Alacaklar6 139.818.563 95.133.580Stoklar7 3.739 7.175Peşin Ödenmiş Giderler8 3.323.408 2.975.761İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 335.147 221.939İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.988.261 2.753.822Diğer Dönen Varlıklar4.990.860 789.839ARA TOPLAM1.426.563.302 1.076.652.375TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.426.563.302 1.076.652.375DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar215.000 215.000Diğer Alacaklar6 7.486 7.486Maddi Duran Varlıklar153.636 174.593Kullanım Hakkı Varlıkları161.262 35.576Maddi Olmayan Duran Varlıklar876 4.816Peşin Ödenmiş Giderler4.216 145Ertelenmiş Vergi Varlığı220.269 186.724TOPLAM DURAN VARLIKLAR762.745 624.340TOPLAM VARLIKLAR1.427.326.047 1.077.276.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 10.760 22.113Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 73.015 22.975Ticari Borçlar5 1.356.393.723 996.294.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 115.028.762 76.643.005İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.241.364.961 919.651.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar135.959 228.413Diğer Borçlar6 36.862 7.283.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)31.765.974 37.755.376Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.024.543 669.133Kısa Vadeli Karşılıklar168.724 140.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar168.724 140.835ARA TOPLAM1.389.609.560 1.042.416.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.389.609.560 1.042.416.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 75.000 1.436Uzun Vadeli Karşılıklar929.066 785.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar929.066 785.108TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.004.066 786.544TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.390.613.626 1.043.203.265ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.712.421 34.073.450Ödenmiş Sermaye11 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları11 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)0 -35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)224.460 85.301Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)224.460 85.301Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)224.460 85.301Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 9.552.328 7.639.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.999 738.872Net Dönem Karı veya Zararı10.203.252 8.928.908TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.712.421 34.073.450TOPLAM KAYNAKLAR1.427.326.047 1.077.276.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -19.041 7.016.601 1.648.864 9.136.830 34.464.331 0 34.464.331Transferler622.691 8.514.139 -9.136.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)241.063 6.068.888 6.309.951 0 6.309.951Kar Payları-2.197.800 -2.197.800 0 -2.197.800Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 222.022 7.639.292 7.965.203 6.068.888 38.576.482 0 38.576.482Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450Diğer Düzeltmeler35.305 35.305 0 35.305Transferler1.913.036 7.015.872 -8.928.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)139.159 10.203.252 10.342.411 0 10.342.411Kar Payları-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 224.460 9.552.328 15.999 10.203.252 36.712.421 0 36.712.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.203.252 6.068.888 3.444.545 2.789.100DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar139.158 241.063 -24.491 80.354Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)173.947 301.329 -30.614 100.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-34.789 -60.266 6.123 -20.089Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.158 241.063 -24.491 80.354TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.342.410 6.309.951 3.420.054 2.869.454Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.342.410 6.309.951 3.420.054 2.869.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973508BIST