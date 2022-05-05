***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.905.761 2.990.985Satışların Maliyeti-419.629 -228.811TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.486.132 2.762.174BRÜT KAR (ZARAR)6.486.132 2.762.174Genel Yönetim Giderleri-1.916.955 -1.361.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler937.802 126.225Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49.444 -62.583ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.457.535 1.464.657FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.457.535 1.464.657Finansman Gelirleri12 5.209.021 3.899.519Finansman Giderleri12 -374.849 -416.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.291.707 4.947.202Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.217.955 -974.696Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.315.643 -1.037.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri97.688 62.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.073.752 3.972.506DÖNEM KARI (ZARARI)8.073.752 3.972.506Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.073.752 3.972.506Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 1,09000000 0,54000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.307.137 -20.174.433Dönem Karı (Zararı)8.073.752 3.972.506Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-309.934 -1.041.149Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler63.963 11.952Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler475.522 302.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler475.522 302.916Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -3.080.459 -2.079.470Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.293.622 -2.199.546Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 213.163 120.076Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.217.955 974.696Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler13.932 14.862Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-847 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-847 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -266.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.794.873 -22.322.319Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -283.235.261 -141.608.472Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -6.048.706 -4.316.367Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 6.173 4.580Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -293.417 -2.497.228Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 316.614.355 142.483.291Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-155.427 -117.616Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 40.333 -37.809Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -38.977.196 -16.979.495İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.745.727 746.797Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.031.055 -19.390.962Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.276.082 -783.471YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.661.064 -8.308Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.621.438 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri847 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.473 -8.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.016.612 -4.865.648İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 301.410Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 301.410Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.850 -17.800Ödenen Temettüler0 -7.228.728Ödenen Faiz12 -213.160 -120.076Alınan Faiz12 3.293.622 2.199.546YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.951.589 -25.048.389Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.951.589 -25.048.389DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.506.518 89.258.768DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ111.554.929 64.210.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 111.554.929 122.506.518Finansal Yatırımlar3.599.938 0Ticari Alacaklar5 1.918.482.899 1.635.247.638İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 25.167.979 15.550.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.893.314.920 1.619.697.484Diğer Alacaklar6 229.737.777 223.690.483Stoklar7 4.845 11.018Peşin Ödenmiş Giderler8 5.438.794 5.145.377İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 22.257 241.772İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.416.537 4.903.605Diğer Dönen Varlıklar4.966.600 1.220.877ARA TOPLAM2.273.785.782 1.987.821.911TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.273.785.782 1.987.821.911DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar236.500 215.000Diğer Alacaklar6 7.835 6.423Maddi Duran Varlıklar164.270 139.710Kullanım Hakkı Varlıkları334.903 138.963Peşin Ödenmiş Giderler1.565 1.565Ertelenmiş Vergi Varlığı20 249.539 203.638TOPLAM DURAN VARLIKLAR994.612 705.299TOPLAM VARLIKLAR2.274.780.394 1.988.527.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 20.884 14.923Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 188.133 64.662Ticari Borçlar5 2.177.029.969 1.860.415.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 122.984.723 113.641.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.054.045.246 1.746.774.036Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar151.343 306.770Diğer Borçlar6 87.732 47.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 40.886.509 79.863.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.159.096 2.119.535Kısa Vadeli Karşılıklar300.615 173.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar300.615 173.212ARA TOPLAM2.220.824.281 1.943.005.820TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.220.824.281 1.943.005.820UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 125.212 60.573Uzun Vadeli Karşılıklar932.693 843.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar932.693 843.502TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.057.905 904.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.221.882.186 1.943.909.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.898.208 44.617.315Ödenmiş Sermaye11 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları11 384.738 384.738Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)412.230 205.089Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)412.230 205.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)412.230 205.089Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 9.552.328 9.552.328Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.143.516 15.999Net Dönem Karı veya Zararı8.073.752 18.127.517Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.898.208 44.617.315TOPLAM KAYNAKLAR2.274.780.394 1.988.527.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450Transferler722.873 8.206.035 8.928.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)147.628 3.972.506 4.120.134 0 4.120.134Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)35.305 35.305 0 35.305Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 232.929 8.362.165 8.944.907 3.972.506 38.228.889 0 38.228.889Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 205.089 9.552.328 15.999 18.127.517 44.617.315 0 44.617.315Transferler18.127.517 -18.127.517Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)207.141 8.073.752 8.280.893 0 8.280.893Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 412.230 9.552.328 18.143.516 8.073.752 52.898.208 0 52.898.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.073.752 3.972.506DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar207.141 147.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)258.927 184.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-51.786 -36.907Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)207.141 147.628TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.280.893 4.120.134Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.280.893 4.120.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026693BIST