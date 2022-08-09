***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:10
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13.307.648 6.159.719 6.401.887 3.168.734
Satışların Maliyeti
-880.030 -592.467 -460.401 -363.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.427.618 5.567.252 5.941.486 2.805.078
BRÜT KAR (ZARAR)
12.427.618 5.567.252 5.941.486 2.805.078
Genel Yönetim Giderleri
-4.092.005 -2.764.096 -2.175.050 -1.402.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.222.325 272.189 284.523 145.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-81.709 -78.797 -32.265 -16.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.476.229 2.996.548 4.018.694 1.531.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
915.000 0 821.809 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.391.229 2.996.548 4.840.503 1.531.891
Finansman Gelirleri
13 10.354.885 6.719.435 5.239.055 2.819.916
Finansman Giderleri
13 -1.006.920 -746.364 -632.071 -329.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.739.194 8.969.619 9.447.487 4.022.417
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.171.141 -2.210.912 -1.953.186 -1.236.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.274.333 -2.286.262 -1.958.690 -1.248.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
103.192 75.350 5.504 12.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.568.053 6.758.707 7.494.301 2.786.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.568.053 6.758.707 7.494.301 2.786.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.568.053 6.758.707 7.494.301 2.786.202
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 2,09670000 0,91030000 1,00930000 0,37520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.879.133 -23.290.174
Dönem Karı (Zararı)
15.568.053 6.758.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.905.630 -1.607.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.201 17.965
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
518.338 372.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.756.835 -3.981.068
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.993.821 -4.162.899
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 236.986 181.831
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.171.141 2.210.912
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12.372 38.015
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-847 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-847 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-915.000 -266.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.859.489 -26.631.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -757.578.339 -152.573.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -44.865.077 -30.568.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 4.823 4.390
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -823.621 -716.253
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 840.734.604 185.366.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-123.988 -98.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 62.448 -14.737
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 11.230.798 -24.159.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.782.159 -3.872.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.521.912 -21.480.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.642.779 -1.809.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.144.546 -8.308
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.021.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
847 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.473 -8.308
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.083.420 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.933.346 -10.735.375
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 301.410
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 301.410
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.850 -50.381
Ödenen Temettüler
-15.626.329 -14.967.473
Ödenen Faiz
13 -236.988 -181.830
Alınan Faiz
13 5.993.821 4.162.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.801.241 -34.033.857
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.801.241 -34.033.857
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.506.518 89.258.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.307.759 55.224.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 148.307.759 122.506.518
Finansal Yatırımlar
5 5.998.420 0
Ticari Alacaklar
6 2.392.825.977 1.635.247.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 21.555.195 15.550.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.371.270.782 1.619.697.484
Diğer Alacaklar
7 268.554.148 223.690.483
Stoklar
8 6.195 11.018
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.968.308 5.145.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 204.653 241.772
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.763.655 4.903.605
Diğer Dönen Varlıklar
18.003.043 1.220.877
ARA TOPLAM
2.839.663.850 1.987.821.911
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.839.663.850 1.987.821.911
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
236.500 215.000
Diğer Alacaklar
7 7.835 6.423
Maddi Duran Varlıklar
163.032 139.710
Kullanım Hakkı Varlıkları
289.228 138.963
Peşin Ödenmiş Giderler
2.255 1.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
308.939 203.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.007.789 705.299
TOPLAM VARLIKLAR
2.840.671.639 1.988.527.210
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 24.953 14.923
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 177.282 64.662
Ticari Borçlar
6 2.701.150.218 1.860.415.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 141.913.642 113.641.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.559.236.576 1.746.774.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
182.782 306.770
Diğer Borçlar
7 109.847 47.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 91.094.503 79.863.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.751.089 2.119.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
292.448 173.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
292.448 173.212
ARA TOPLAM
2.794.783.122 1.943.005.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.794.783.122 1.943.005.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 84.759 60.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.253.181 843.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.253.181 843.502
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.337.940 904.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.796.121.062 1.943.909.895
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.550.577 44.617.315
Ödenmiş Sermaye
12 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 384.738 384.738
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
196.627 205.089
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
196.627 205.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
196.627 205.089
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 11.980.565 9.552.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.950 15.999
Net Dönem Karı veya Zararı
15.568.053 18.127.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.550.577 44.617.315
TOPLAM KAYNAKLAR
2.840.671.639 1.988.527.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450
Transferler
1.913.036 7.015.872 -8.928.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
163.649 6.758.707 6.922.356 0 6.922.356
Kar Payları
-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
35.305 35.305 0 35.305
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 248.950 9.552.328 15.999 6.758.707 33.292.366 0 33.292.366
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 205.089 9.552.328 15.999 18.127.517 44.617.315 0 44.617.315
Transferler
2.428.237 15.699.280 -18.127.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.462 15.568.053 15.559.591 0 15.559.591
Kar Payları
-15.626.329 -15.626.329 0 -15.626.329
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 196.627 11.980.565 88.950 15.568.053 44.550.577 0 44.550.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.568.053 6.758.707 7.494.301 2.786.202
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.462 163.649 -215.603 16.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.577 204.561 -269.504 20.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.115 -40.912 53.901 -4.005
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.462 163.649 -215.603 16.022
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.559.591 6.922.356 7.278.698 2.802.224
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.559.591 6.922.356 7.278.698 2.802.224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053521
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