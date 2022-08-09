***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13.307.648 6.159.719 6.401.887 3.168.734Satışların Maliyeti-880.030 -592.467 -460.401 -363.656TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.427.618 5.567.252 5.941.486 2.805.078BRÜT KAR (ZARAR)12.427.618 5.567.252 5.941.486 2.805.078Genel Yönetim Giderleri-4.092.005 -2.764.096 -2.175.050 -1.402.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.222.325 272.189 284.523 145.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-81.709 -78.797 -32.265 -16.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.476.229 2.996.548 4.018.694 1.531.891Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler915.000 0 821.809 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.391.229 2.996.548 4.840.503 1.531.891Finansman Gelirleri13 10.354.885 6.719.435 5.239.055 2.819.916Finansman Giderleri13 -1.006.920 -746.364 -632.071 -329.390SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.739.194 8.969.619 9.447.487 4.022.417Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.171.141 -2.210.912 -1.953.186 -1.236.215Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.274.333 -2.286.262 -1.958.690 -1.248.721Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri103.192 75.350 5.504 12.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.568.053 6.758.707 7.494.301 2.786.202DÖNEM KARI (ZARARI)15.568.053 6.758.707 7.494.301 2.786.202Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.568.053 6.758.707 7.494.301 2.786.202Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 2,09670000 0,91030000 1,00930000 0,37520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.879.133 -23.290.174Dönem Karı (Zararı)15.568.053 6.758.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.905.630 -1.607.944Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler65.201 17.965Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler518.338 372.337Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -5.756.835 -3.981.068Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -5.993.821 -4.162.899Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 236.986 181.831Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.171.141 2.210.912Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler12.372 38.015Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-847 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-847 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-915.000 -266.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.859.489 -26.631.693Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -757.578.339 -152.573.717Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -44.865.077 -30.568.171Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 4.823 4.390Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -823.621 -716.253Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 840.734.604 185.366.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-123.988 -98.013Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 62.448 -14.737Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 11.230.798 -24.159.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.782.159 -3.872.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.521.912 -21.480.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.642.779 -1.809.244YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.144.546 -8.308Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.021.500 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri847 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.473 -8.308Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.083.420 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.933.346 -10.735.375İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 301.410Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 301.410Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.850 -50.381Ödenen Temettüler-15.626.329 -14.967.473Ödenen Faiz13 -236.988 -181.830Alınan Faiz13 5.993.821 4.162.899YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.801.241 -34.033.857Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.801.241 -34.033.857DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.506.518 89.258.768DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ148.307.759 55.224.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 148.307.759 122.506.518Finansal Yatırımlar5 5.998.420 0Ticari Alacaklar6 2.392.825.977 1.635.247.638İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 21.555.195 15.550.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.371.270.782 1.619.697.484Diğer Alacaklar7 268.554.148 223.690.483Stoklar8 6.195 11.018Peşin Ödenmiş Giderler9 5.968.308 5.145.377İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 204.653 241.772İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 5.763.655 4.903.605Diğer Dönen Varlıklar18.003.043 1.220.877ARA TOPLAM2.839.663.850 1.987.821.911TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.839.663.850 1.987.821.911DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar236.500 215.000Diğer Alacaklar7 7.835 6.423Maddi Duran Varlıklar163.032 139.710Kullanım Hakkı Varlıkları289.228 138.963Peşin Ödenmiş Giderler2.255 1.565Ertelenmiş Vergi Varlığı308.939 203.638TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.007.789 705.299TOPLAM VARLIKLAR2.840.671.639 1.988.527.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 24.953 14.923Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 177.282 64.662Ticari Borçlar6 2.701.150.218 1.860.415.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 141.913.642 113.641.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.559.236.576 1.746.774.036Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar182.782 306.770Diğer Borçlar7 109.847 47.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 91.094.503 79.863.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.751.089 2.119.535Kısa Vadeli Karşılıklar292.448 173.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar292.448 173.212ARA TOPLAM2.794.783.122 1.943.005.820TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.794.783.122 1.943.005.820UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 84.759 60.573Uzun Vadeli Karşılıklar1.253.181 843.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.253.181 843.502TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.337.940 904.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.796.121.062 1.943.909.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.550.577 44.617.315Ödenmiş Sermaye12 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları12 384.738 384.738Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)196.627 205.089Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)196.627 205.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)196.627 205.089Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 11.980.565 9.552.328Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları88.950 15.999Net Dönem Karı veya Zararı15.568.053 18.127.517Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.550.577 44.617.315TOPLAM KAYNAKLAR2.840.671.639 1.988.527.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450Transferler1.913.036 7.015.872 -8.928.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)163.649 6.758.707 6.922.356 0 6.922.356Kar Payları-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)35.305 35.305 0 35.305Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 248.950 9.552.328 15.999 6.758.707 33.292.366 0 33.292.366Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 205.089 9.552.328 15.999 18.127.517 44.617.315 0 44.617.315Transferler2.428.237 15.699.280 -18.127.517Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.462 15.568.053 15.559.591 0 15.559.591Kar Payları-15.626.329 -15.626.329 0 -15.626.329Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 196.627 11.980.565 88.950 15.568.053 44.550.577 0 44.550.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.568.053 6.758.707 7.494.301 2.786.202DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.462 163.649 -215.603 16.022Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.577 204.561 -269.504 20.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.115 -40.912 53.901 -4.005Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.462 163.649 -215.603 16.022TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.559.591 6.922.356 7.278.698 2.802.224Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.559.591 6.922.356 7.278.698 2.802.224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053521BIST