***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:10
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21.151.230 9.977.241 7.843.582 3.817.522
Satışların Maliyeti
-1.499.109 -908.573 -619.079 -316.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.652.121 9.068.668 7.224.503 3.501.416
BRÜT KAR (ZARAR)
19.652.121 9.068.668 7.224.503 3.501.416
Genel Yönetim Giderleri
-6.602.740 -3.975.081 -2.510.735 -1.210.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.226.810 275.878 4.485 3.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-108.714 -88.005 -27.005 -9.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.167.477 5.281.460 4.691.248 2.284.912
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.472.190 0 557.190 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.639.667 5.281.460 5.248.438 2.284.912
Finansman Gelirleri
13 16.048.606 9.488.833 5.693.721 2.769.398
Finansman Giderleri
13 -1.394.494 -1.204.839 -387.574 -458.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.293.779 13.565.454 10.554.585 4.595.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.852.627 -3.362.202 -1.681.486 -1.151.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.058.950 -3.430.536 -1.784.617 -1.144.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
206.323 68.334 103.131 -7.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.441.152 10.203.252 8.873.099 3.444.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.441.152 10.203.252 8.873.099 3.444.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.441.152 10.203.252 8.873.099 3.444.545
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 3,29170000 1,37420000 1,19500000 0,46390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.864.396 -3.969.525
Dönem Karı (Zararı)
24.441.152 10.203.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.230.701 -2.725.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
172.320 33.206
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
677.452 345.795
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.794.499 -6.270.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -9.076.397 -6.468.218
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 281.898 197.720
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.852.627 3.362.202
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
28.592 69.525
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-843 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-843 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-166.350 -266.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.226.262 -8.371.776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -796.323.770 -313.137.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -61.020.119 -44.684.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 8.327 3.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -3.912.702 -351.718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 888.897.271 360.098.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.176 -92.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 86.362 -17.441
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -19.389.444 -5.989.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.089.487 -4.201.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.436.713 -894.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.572.317 -3.075.126
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.512.463 -8.308
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.083.574 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
844 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.473 -8.308
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.389.260 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.004.307 -8.478.528
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 301.410
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 301.410
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.643 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-184.120 -82.963
Ödenen Temettüler
-15.626.329 -14.967.473
Ödenen Faiz
13 -281.898 -197.720
Alınan Faiz
13 9.076.397 6.468.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.347.626 -12.456.361
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.347.626 -12.456.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.506.518 89.258.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.854.144 76.802.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 127.854.144 122.506.518
Finansal Yatırımlar
5 6.585.434 0
Ticari Alacaklar
6 2.431.571.408 1.635.247.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 19.331.414 15.550.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.412.239.994 1.619.697.484
Diğer Alacaklar
7 284.709.190 223.690.483
Stoklar
8 2.691 11.018
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.054.093 5.145.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 24.462 241.772
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.029.631 4.903.605
Diğer Dönen Varlıklar
6.310.364 1.220.877
ARA TOPLAM
2.866.087.324 1.987.821.911
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.866.087.324 1.987.821.911
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
268.750 215.000
Diğer Alacaklar
7 7.835 6.423
Maddi Duran Varlıklar
147.261 139.710
Kullanım Hakkı Varlıkları
243.552 138.963
Peşin Ödenmiş Giderler
5.551 1.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
375.879 203.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.048.828 705.299
TOPLAM VARLIKLAR
2.867.136.152 1.988.527.210
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 26.567 14.923
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 167.056 64.662
Ticari Borçlar
6 2.749.312.885 1.860.415.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 154.780.996 113.641.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.594.531.889 1.746.774.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
276.594 306.770
Diğer Borçlar
7 133.761 47.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 60.474.261 79.863.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.606.168 2.119.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
394.432 173.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
394.432 173.212
ARA TOPLAM
2.812.391.724 1.943.005.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.812.391.724 1.943.005.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 46.640 60.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.470.144 843.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.470.144 843.502
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.516.784 904.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.813.908.508 1.943.909.895
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.227.644 44.617.315
Ödenmiş Sermaye
12 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 384.738 384.738
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
595 205.089
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
595 205.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
595 205.089
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 11.980.565 9.552.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.950 15.999
Net Dönem Karı veya Zararı
24.441.152 18.127.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.227.644 44.617.315
TOPLAM KAYNAKLAR
2.867.136.152 1.988.527.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450
Transferler
1.913.036 7.015.872 -8.928.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
139.158 10.203.252 10.342.410 0 10.342.410
Kar Payları
-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
35.305 35.305 0 35.305
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 224.459 9.552.328 15.999 10.203.252 36.712.420 0 36.712.420
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 205.089 9.552.328 15.999 18.127.517 44.617.315 0 44.617.315
Transferler
2.428.237 15.699.280 -18.127.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-204.494 24.441.152 24.236.658 0 24.236.658
Kar Payları
-15.626.329 -15.626.329 0 -15.626.329
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 595 11.980.565 88.950 24.441.152 53.227.644 0 53.227.644
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.441.152 10.203.252 8.873.099 3.444.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-204.494 139.158 -196.029 -24.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.412 173.947 -159.832 -30.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.082 -34.789 -36.197 6.123
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-204.494 139.158 -196.029 -24.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.236.658 10.342.410 8.677.070 3.420.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.236.658 10.342.410 8.677.070 3.420.054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075345
BIST