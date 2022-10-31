***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21.151.230 9.977.241 7.843.582 3.817.522Satışların Maliyeti-1.499.109 -908.573 -619.079 -316.106TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.652.121 9.068.668 7.224.503 3.501.416BRÜT KAR (ZARAR)19.652.121 9.068.668 7.224.503 3.501.416Genel Yönetim Giderleri-6.602.740 -3.975.081 -2.510.735 -1.210.985Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.226.810 275.878 4.485 3.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-108.714 -88.005 -27.005 -9.208ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.167.477 5.281.460 4.691.248 2.284.912Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.472.190 0 557.190 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.639.667 5.281.460 5.248.438 2.284.912Finansman Gelirleri13 16.048.606 9.488.833 5.693.721 2.769.398Finansman Giderleri13 -1.394.494 -1.204.839 -387.574 -458.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.293.779 13.565.454 10.554.585 4.595.835Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.852.627 -3.362.202 -1.681.486 -1.151.290Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.058.950 -3.430.536 -1.784.617 -1.144.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri206.323 68.334 103.131 -7.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.441.152 10.203.252 8.873.099 3.444.545DÖNEM KARI (ZARARI)24.441.152 10.203.252 8.873.099 3.444.545Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.441.152 10.203.252 8.873.099 3.444.545Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 3,29170000 1,37420000 1,19500000 0,46390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.864.396 -3.969.525Dönem Karı (Zararı)24.441.152 10.203.252Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.230.701 -2.725.875Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler172.320 33.206Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler677.452 345.795Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.794.499 -6.270.498Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -9.076.397 -6.468.218Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 281.898 197.720Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.852.627 3.362.202Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler28.592 69.525Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-843 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-843 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-166.350 -266.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.226.262 -8.371.776Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -796.323.770 -313.137.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -61.020.119 -44.684.983Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 8.327 3.436Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -3.912.702 -351.718Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 888.897.271 360.098.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-30.176 -92.454Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 86.362 -17.441Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -19.389.444 -5.989.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.089.487 -4.201.022Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.436.713 -894.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.572.317 -3.075.126YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.512.463 -8.308Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.083.574 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri844 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.473 -8.308Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.389.260 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.004.307 -8.478.528İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 301.410Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 301.410Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.643 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-184.120 -82.963Ödenen Temettüler-15.626.329 -14.967.473Ödenen Faiz13 -281.898 -197.720Alınan Faiz13 9.076.397 6.468.218YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.347.626 -12.456.361Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.347.626 -12.456.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.506.518 89.258.768DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ127.854.144 76.802.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 127.854.144 122.506.518Finansal Yatırımlar5 6.585.434 0Ticari Alacaklar6 2.431.571.408 1.635.247.638İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 19.331.414 15.550.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.412.239.994 1.619.697.484Diğer Alacaklar7 284.709.190 223.690.483Stoklar8 2.691 11.018Peşin Ödenmiş Giderler9 9.054.093 5.145.377İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 24.462 241.772İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 9.029.631 4.903.605Diğer Dönen Varlıklar6.310.364 1.220.877ARA TOPLAM2.866.087.324 1.987.821.911TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.866.087.324 1.987.821.911DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar268.750 215.000Diğer Alacaklar7 7.835 6.423Maddi Duran Varlıklar147.261 139.710Kullanım Hakkı Varlıkları243.552 138.963Peşin Ödenmiş Giderler5.551 1.565Ertelenmiş Vergi Varlığı375.879 203.638TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.048.828 705.299TOPLAM VARLIKLAR2.867.136.152 1.988.527.210KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 26.567 14.923Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 167.056 64.662Ticari Borçlar6 2.749.312.885 1.860.415.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 154.780.996 113.641.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.594.531.889 1.746.774.036Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar276.594 306.770Diğer Borçlar7 133.761 47.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 60.474.261 79.863.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.606.168 2.119.535Kısa Vadeli Karşılıklar394.432 173.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar394.432 173.212ARA TOPLAM2.812.391.724 1.943.005.820TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.812.391.724 1.943.005.820UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 46.640 60.573Uzun Vadeli Karşılıklar1.470.144 843.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.470.144 843.502TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.516.784 904.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.813.908.508 1.943.909.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.227.644 44.617.315Ödenmiş Sermaye12 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları12 384.738 384.738Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)595 205.089Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)595 205.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)595 205.089Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 11.980.565 9.552.328Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları88.950 15.999Net Dönem Karı veya Zararı24.441.152 18.127.517Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.227.644 44.617.315TOPLAM KAYNAKLAR2.867.136.152 1.988.527.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450Transferler1.913.036 7.015.872 -8.928.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)139.158 10.203.252 10.342.410 0 10.342.410Kar Payları-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)35.305 35.305 0 35.305Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 224.459 9.552.328 15.999 10.203.252 36.712.420 0 36.712.420Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 205.089 9.552.328 15.999 18.127.517 44.617.315 0 44.617.315Transferler2.428.237 15.699.280 -18.127.517Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-204.494 24.441.152 24.236.658 0 24.236.658Kar Payları-15.626.329 -15.626.329 0 -15.626.329Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 8.906.644 595 11.980.565 88.950 24.441.152 53.227.644 0 53.227.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.441.152 10.203.252 8.873.099 3.444.545DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-204.494 139.158 -196.029 -24.491Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-170.412 173.947 -159.832 -30.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-34.082 -34.789 -36.197 6.123Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-204.494 139.158 -196.029 -24.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.236.658 10.342.410 8.677.070 3.420.054Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.236.658 10.342.410 8.677.070 3.420.054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075345BIST