***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili ve TTSG ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı