***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 16:37
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili ve TTSG ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı
16:492.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 28,87
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:4914,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0367
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:4916,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0423
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:49918,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,97
|Açılış
|: 918,52
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.693.958
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.803.577
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|52.047.504
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.901.143
|% 9,93
|
|CEOEM
|11,97
|72.778.376
|% -9,25
|
|LIDER
|18,75
|749.118.864
|% -8,54
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,00
|10.757.583
|% -4,76
|
|KGYO
|6,03
|9.844.996
|% -4,29
|
|THYAO
|34,76
|4.340.695.355
|% 3,89
|
|ASELS
|26,08
|2.940.165.525
|% 2,92
|
|KRDMD
|15,95
|2.762.097.287
|% 0,63
|
|GARAN
|12,59
|2.590.254.917
|% -0,32
|
|SISE
|16,64
|2.315.067.955
|% 2,27
|
|ODAS
|1,92
|816.950.160
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,57
|906.882.582
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|1.174.398.276
|% 0,95
|
|GARAN
|12,59
|2.590.254.917
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,78
|1.574.850.224
|% 0,78
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7121
|14,7216
|% 0,29
|
|Euro
|16,1414
|16,1554
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,3112
|19,4081
|% 0,57
|
|Frank
|15,8598
|15,9554
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9121
|3,9317
|% 0,25
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|11,69
|
|Altın Gr.
|920
|920
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,01
|
Seans Raporu
16:47
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-
17:02OSMEN
Yüzde 5.66 oranında artışla 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 579, 435 adet işlem
-
17:01ODAS
Yüzde 7.87 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 433, 756, 531 adet işlem
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, ACSEL, OLMK, IDEAS, ULUSE
-
17:00
ULUSE, CMBTN, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
CEOEM, EDIP, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında