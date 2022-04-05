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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2022 16:37
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili ve TTSG ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı
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BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.790.485 % 10,00  
ARMDA 85,90 3.693.958 % 9,99  
IDEAS 23,14 36.803.577 % 9,98  
ACSEL 33,98 52.047.504 % 9,97  
OLMK 9,30 15.901.143 % 9,93  
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16:47 Alış Satış %  
Dolar 14,7121 14,7216 % 0,29  
Euro 16,1414 16,1554 % 0,25  
Sterlin 19,3112 19,4081 % 0,57  
Frank 15,8598 15,9554 % 0,47  
Riyal 3,9121 3,9317 % 0,25  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.944 11,69  
Altın Gr. 920 920 7,31  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.061 6.212 54,57  
Yarım 2.930 3.005 26,39  
Çeyrek 1.469 1.503 13,20  
Gümüş.Ons 24,91 24,94 0,38  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,19  
B. Petrol 109 109 1,01  
Seans Raporu 16:47
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