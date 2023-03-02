***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2023 18:11
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 02.03.2023
Genel Kurul Tarihi 03.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi.
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname ÖRNEK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 03.04.2023 Pazartesi günü Saat: 14:00 'de Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.
Gündemi de ihtiva eden Genel Kurul ilan metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ve Kar Tağıtım Önerisi Tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119293
BIST