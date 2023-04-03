***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 02.03.2023Genel Kurul Tarihi 03.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi.2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki.3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi.4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Pergamon Status Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Pergamon Status Hazirun.pdf - TutanakEk AçıklamalarAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131144BIST