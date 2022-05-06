***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.05.2022 14:19
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027179
BIST
15:382.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,44
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.469
En Düşük
2.442
15:3814,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0833
|Açılış
|: 14,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:3815,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0830
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:38907,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,44
|Açılış
|: 907,15
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ALKA
|35,02
|56.622.040
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.028.080
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|90.089.487
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,50
|433.725
|% 9,86
|
|PETUN
|24,34
|54.798.655
|% -8,43
|
|TSPOR
|4,87
|128.335.130
|% -6,53
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|416.410.686
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,40
|31.191.179
|% -6,29
|
|SISE
|19,49
|4.076.298.808
|% 3,62
|
|THYAO
|42,46
|2.125.976.355
|% -0,52
|
|TUPRS
|252,60
|1.273.860.279
|% 2,98
|
|KOZAL
|186,10
|1.134.753.674
|% 4,73
|
|EREGL
|33,18
|864.533.781
|% -0,96
|
|SISE
|19,49
|4.076.298.808
|% 3,62
|
|ODAS
|2,49
|416.410.686
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,86
|697.046.187
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,67
|316.934.301
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,72
|859.044.318
|% -0,68
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9322
|14,9413
|% 0,54
|
|Euro
|15,7934
|15,8047
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,3919
|18,4842
|% 0,49
|
|Frank
|15,1179
|15,2089
|% 0,64
|
|Riyal
|3,9688
|3,9887
|% 0,51
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|2,48
|
|Altın Gr.
|906
|906
|9,63
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.047
|6.201
|24,26
|
|Yarım
|2.923
|3.000
|11,73
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,80
|