***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Rapor'un Sonuç Bölümü:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027179BIST