***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Rapor'un Sonuç Bölümü:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satış işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarının %10'nundan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan ve 2023 yılında aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147940BIST