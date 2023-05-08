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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

08.05.2023 12:28
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satış işlemlerinin 2023  hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarının %10'nundan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan ve 2023 yılında aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147940


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Altın Ons 2.023 2.023 5,31  
Altın Gr. 1.268 1.268 2,20  
Cumhuriyet 9.211 9.350 -2,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.529 4.603 -26,00  
Çeyrek 2.244 2.288 -20,00  
Gümüş.Ons 25,58 25,60 -0,08  
Gümüş Gr. 16,04 16,05 -0,07  
B. Petrol 76,45 76,45 1,15  
Seans Raporu 12:40
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