***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 Peşin 1,2695660 126,9566 15 1,0791311 107,91311B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 Peşin 1,2695660 126,9566 15 1,0791311 107,91311Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 0 0B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 04.03.2020 tarihli toplantısında1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Mali Tablolar ile Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucundaTFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden 9.136.830 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 8.800.717 TL net dönem karı elde ettiği görülerekSPK Tebliğlerine uygun şekilde TFRS/TMS'ye göre hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere cari yıl karından• 371.250 TL ortaklara birinci kar payı,• 7.568.676 TL ortaklara ikinci kar payı,• 1.486.602 TL geçmiş yıl karlarından ortaklara kar payı,• 1.345.564 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,Şeklinde gerçekleştirilmesi,Ortaklara ödenecek kar payları toplamı olan 9.426.528 TL'nin tamamının nakden ödenmesi,Yukarıda yer alan kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 9.426.528 TL kar payı ile Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 1.345.564 TL'sının 8.800.717 TL cari yıl kazançlarından ve 1.971.375 TL Geçmiş Yıl Karından karşılanması,ve kar payının ödeneceği tarihin 2019 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'da karar verilmesine ilişkin teklifin sunulmasına karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.425.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.016.601* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 11.585.864 11.285.2194. Vergiler ( - ) 2.449.034 2.484.5025. Net Dönem Kârı 9.136.830 8.800.7176. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 440.036 440.0368. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.696.794 8.360.681Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 8.696.794 8.360.6819. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.52910. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.711.32311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 371.250 371.250* Nakit 371.250 371.250* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.568.676 7.263.11916. Genel Kanuni Yedek Akçe 756.868 726.31217. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.486.602 1.792.159Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 890.283 10,24 1,0791311 107,91311B Grubu 7.122.265 81,89 1,0791311 107,91311TOPLAM 8.012.548 92,13Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1 ) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.( 2 ) A grubu tam mükellef tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır. A grubu tam mükellef gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 1,0791311 TL net temettü ödenecektir.( 3 ) B Grubu paylarda tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır.( 4 ) B Grubu paylarda gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 1,0791311 TL net temettü ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824283BIST