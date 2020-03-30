***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2020 12:50
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 04.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 Peşin 1,2695660 126,9566 15 1,0791311 107,91311
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 Peşin 1,2695660 126,9566 15 1,0791311 107,91311
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde BIST
14:1287.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -158,26
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:126,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0747
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
14:127,2090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
14:12341,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,54
|Açılış
|: 342,02
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|0,88
|4.476.382
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.138.627
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|26.515.709
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.724.778
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.585.153
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|289.133
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|301.217
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|ETILR
|1,72
|110.648
|% -8,99
|
|THYAO
|8,64
|431.144.671
|% -2,48
|
|ASELS
|23,24
|322.700.810
|% 0,52
|
|PGSUS
|31,58
|314.235.056
|% -8,57
|
|GARAN
|8,00
|263.841.406
|% 1,52
|
|SASA
|7,71
|243.682.914
|% 6,20
|
|IHLGM
|0,94
|126.117.352
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,48
|41.380.139
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,91
|131.250.700
|% -1,04
|
|TSPOR
|2,68
|169.416.840
|% 3,47
|
|THYAO
|8,64
|431.144.671
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0804
|8,1209
|% 0,98
|
|Frank
|6,8060
|6,8470
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7339
|1,7426
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.627
|-1,78
|
|Altın Gr.
|341
|341
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,35
|26,35
|-1,60
|