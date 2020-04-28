***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2020 16:14
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği değişiklik yapılmıştır.
Karar Tarihi 28.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 1. Taksit 0,2960000 29,6 15 0,2516000 25,16
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 2. Taksit 0,9735660 97,3566 15 0,8275311 82,75311
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 TOPLAM 1,2695660 126,9566 15 1,0791311 107,91311
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 1. Taksit 0,2960000 29,6 15 0,2516000 25,16
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 2. Taksit 0,9735660 97,3566 15 0,8275311 82,75311
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 TOPLAM 1,2695660 126,9566 15 1,0791311 107,91311
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 04.05.2020 06.05.2020 05.05.2020
2. Taksit
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 0 0
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 28.04.2020 tarihli genel kurul toplantısında
1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Mali Tablolar ile Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda
• Dağıtılması öngörülen temettünün 2 taksit halinde dağıtılması,
a) Birinci taksit olarak Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde 1 inci fıkrasında "30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir" hükmüne göre, dönem net karının % 25'ini aşmayacak şekilde 2.197.800 TL'sının pay başına brüt 0,296 TL ve net 0,2516 TL olmak üzere 04 Mayıs 2020 tarihinde ödenmesi,
b) İkinci taksit olarak 2019 yılı dönem karının kalan kısmı ile geçmiş yıl karlarından oluşan 7.228.728 TL'sının pay başına brüt 0,9735660 TL ve net 0,8275311 TL'nın Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde 1 inci fıkrasında belirtilen 30.09.2020 tarihinden sonra yönetim kurulunca belirlenecek tarihte, süre uzatımı olması durumunda uzatılan süre sonunda yine yönetim kurulunca belirlenecek tarihte ödenmesi
şeklinde gerçekleştirilmesi
1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.425.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.016.601
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.585.864 11.285.219
4. Vergiler ( - ) 2.449.034 2.484.502
5. Net Dönem Kârı 9.136.830 8.800.717
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 440.036 440.036
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.696.794 8.360.681
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 8.696.794 8.360.681
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.529
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.711.323
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 371.250 371.250
* Nakit 371.250 371.250
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.568.676 7.263.119
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 756.868 726.312
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.486.602 1.792.159
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 890.283 0 10,24 1,0791311 107,91311
B Grubu 7.122.265 0 81,89 1,0791311 107,91311
TOPLAM 8.012.548 0 92,13
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1 ) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
( 2 ) A grubu tam mükellef tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır. A grubu tam mükellef gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 1,0791311 TL net temettü ödenecektir.
( 3 ) B Grubu paylarda tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır.
( 4 ) B Grubu paylarda gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 1,0791311 TL net temettü ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840819
BIST