***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği değişiklik yapılmıştır.Karar Tarihi 28.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 1. Taksit 0,2960000 29,6 15 0,2516000 25,16A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 2. Taksit 0,9735660 97,3566 15 0,8275311 82,75311A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 TOPLAM 1,2695660 126,9566 15 1,0791311 107,91311B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 1. Taksit 0,2960000 29,6 15 0,2516000 25,16B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 2. Taksit 0,9735660 97,3566 15 0,8275311 82,75311B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 TOPLAM 1,2695660 126,9566 15 1,0791311 107,91311Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 04.05.2020 06.05.2020 05.05.20202. Taksit(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 0 0B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 28.04.2020 tarihli genel kurul toplantısında1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Mali Tablolar ile Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda• Dağıtılması öngörülen temettünün 2 taksit halinde dağıtılması,a) Birinci taksit olarak Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde 1 inci fıkrasında "30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir" hükmüne göre, dönem net karının % 25'ini aşmayacak şekilde 2.197.800 TL'sının pay başına brüt 0,296 TL ve net 0,2516 TL olmak üzere 04 Mayıs 2020 tarihinde ödenmesi,b) İkinci taksit olarak 2019 yılı dönem karının kalan kısmı ile geçmiş yıl karlarından oluşan 7.228.728 TL'sının pay başına brüt 0,9735660 TL ve net 0,8275311 TL'nın Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde 1 inci fıkrasında belirtilen 30.09.2020 tarihinden sonra yönetim kurulunca belirlenecek tarihte, süre uzatımı olması durumunda uzatılan süre sonunda yine yönetim kurulunca belirlenecek tarihte ödenmesişeklinde gerçekleştirilmesi1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.425.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.016.601* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 11.585.864 11.285.2194. Vergiler ( - ) 2.449.034 2.484.5025. Net Dönem Kârı 9.136.830 8.800.7176. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 440.036 440.0368. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.696.794 8.360.681Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 8.696.794 8.360.6819. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.52910. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.711.32311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 371.250 371.250* Nakit 371.250 371.250* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.568.676 7.263.11916. Genel Kanuni Yedek Akçe 756.868 726.31217. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.486.602 1.792.159Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 890.283 0 10,24 1,0791311 107,91311B Grubu 7.122.265 0 81,89 1,0791311 107,91311TOPLAM 8.012.548 0 92,13Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1 ) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.( 2 ) A grubu tam mükellef tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır. A grubu tam mükellef gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 1,0791311 TL net temettü ödenecektir.( 3 ) B Grubu paylarda tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır.( 4 ) B Grubu paylarda gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 1,0791311 TL net temettü ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840819BIST