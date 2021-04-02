***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 Peşin 1,0422552 104,22552 15 0,8859169 88,59169B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 Peşin 1,0422552 104,22552 15 0,8859169 88,59169Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.04.2021 07.04.2021 06.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)30.09.2021Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 0 0B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 0 0Ek Açıklamalar31.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı karının dağıtılması yönünde yönetim kurulumuza verilen yetkiye istinaden, 2020 yılına ait kar payının 05/04/2021 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.425.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.639.292* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 11.471.930 11.643.1764. Vergiler ( - ) 2.543.022 2.574.9015. Net Dönem Kârı 8.928.908 9.068.2756. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 453.414 453.4148. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.475.494 8.614.861Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 45.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.520.49411. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 371.250 371.250* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.367.495 7.367.49516. Genel Kanuni Yedek Akçe 736.749 736.74917. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 139.36720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 730.881,46 8,62 0,8859169 88,59169B Grubu 5.847.051,67 68,99 0,8859169 88,59169TOPLAM 6.577.933,13 77,61Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.(2) A grubu tam mükellef tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır. A grubu tam mükellef gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,8859169 TL net temettü ödenecektir.(3) B Grubu paylarda tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır.(4) B Grubu paylarda gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,8859169 TL net temettü ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922811BIST