***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 14:28
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 Peşin 1,0422552 104,22552 15 0,8859169 88,59169
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 Peşin 1,0422552 104,22552 15 0,8859169 88,59169
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 05.04.2021 07.04.2021 06.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
30.09.2021
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 0 0
B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 0 0
Ek Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı karının dağıtılması yönünde yönetim kurulumuza verilen yetkiye istinaden, 2020 yılına ait kar payının 05/04/2021 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.425.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.639.292
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.471.930 11.643.176
4. Vergiler ( - ) 2.543.022 2.574.901
5. Net Dönem Kârı 8.928.908 9.068.275
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 453.414 453.414
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.475.494 8.614.861
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 45.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.520.494
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 371.250 371.250
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.367.495 7.367.495
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 736.749 736.749
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 139.367
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 730.881,46 8,62 0,8859169 88,59169
B Grubu 5.847.051,67 68,99 0,8859169 88,59169
TOPLAM 6.577.933,13 77,61
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(2) A grubu tam mükellef tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır. A grubu tam mükellef gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,8859169 TL net temettü ödenecektir.
(3) B Grubu paylarda tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır.
(4) B Grubu paylarda gerçek kişilere % 15 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,8859169 TL net temettü ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922811
BIST