***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 Peşin 2,1045565 210,45565 10 1,8941008 189,41008B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 Peşin 2,1045565 210,45565 10 1,8941008 189,41008Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 09.05.2022 11.05.2022 10.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)30.12.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPERG00026 0 0B Grubu, PSDTC, TREPERG00018 0 0Ek Açıklamalar31.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı karının dağıtılması yönünde yönetim kurulumuza verilen yetkiye istinaden, 2021 yılına ait kar payının 09/05/2022 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.425.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.552.328* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 23.753.246 23.727.1584. Vergiler ( - ) 5.625.729 5.672.5895. Net Dönem Kârı 18.127.517 18.054.5696. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 902.728 902.7288. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 17.224.789 17.151.840Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 55.15010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 17.279.93911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 371.250 371.250* Nakit 371.250 371.250* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 15.255.082 15.255.08216. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.525.508 1.525.50817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 72.94920. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.562.633,16 9,07 1,8941008 189,41008B Grubu 12.501.065,28 72,57 1,8941008 189,41008TOPLAM 14.063.698,44 81,64Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.(2) A grubu tam mükellef tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır. A grubu tam mükellef gerçek kişilere % 10 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 1,8941009TL net temettü ödenecektir.(3) B Grubu paylarda tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır.(4) B Grubu paylarda gerçek kişilere % 10 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 1,8941009 TL net temettü ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027226BIST