***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.01.2023 15:28
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.01.2023 tarihli toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine,
2. Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve bu amaçla SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102569
BIST
16:135.147
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 162,44
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.149
En Düşük
4.981
16:1318,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 19,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:1320,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0260
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:131.155,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,30
|Açılış
|: 1.155,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SDTTR
|75,35
|350.971.894
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|164.680.091
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.006.018
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|21.252.821
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.835.296
|% 10,00
|
|ODAS
|8,74
|2.598.941.738
|% -5,41
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,20
|17.358.404
|% -4,29
|
|ADEL
|111,50
|9.681.665
|% -3,88
|
|THYAO
|143,50
|7.452.308.034
|% 6,53
|
|KOZAL
|568,40
|4.020.432.074
|% 7,04
|
|TUPRS
|537,10
|3.744.770.983
|% 5,27
|
|EREGL
|40,84
|3.553.060.064
|% 1,19
|
|ASELS
|57,60
|3.418.445.307
|% 4,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.759.709.614
|% 2,54
|
|ODAS
|8,74
|2.598.941.738
|% -5,41
|
|YKBNK
|9,49
|1.855.427.866
|% 3,04
|
|KRDMD
|19,02
|3.242.468.189
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,95
|2.527.608.369
|% 2,42
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7871
|18,7946
|% 0,07
|
|Euro
|20,3160
|20,3249
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,8238
|22,9383
|% -0,38
|
|Frank
|20,1881
|20,3097
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-8,65
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-57,00
|
|Tam
|7.822
|7.878
|68,00
|
|Yarım
|3.811
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|-0,61
|