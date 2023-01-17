***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2023 17:32
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi için Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 17.01.2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102823
BIST
17:225.328
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 120,75
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.336
En Düşük
5.194
17:2218,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:2220,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0943
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:221.156,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.156,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ARMDA
|337,70
|20.563.292
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.867.218
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|630.519.164
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.512,10
|81.898.372
|% -7,80
|
|MSGYO
|6,98
|48.890.986
|% -6,06
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,12
|10.601.383.295
|% 0,24
|
|KRDMD
|20,16
|9.540.706.152
|% 6,50
|
|THYAO
|147,00
|9.281.452.733
|% 1,80
|
|TUPRS
|571,40
|5.601.506.456
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,56
|4.636.075.151
|% 4,65
|
|EKGYO
|8,56
|4.636.075.151
|% 4,65
|
|KRDMD
|20,16
|9.540.706.152
|% 6,50
|
|YKBNK
|9,88
|2.990.110.311
|% 1,54
|
|EREGL
|41,12
|10.601.383.295
|% 0,24
|
|VAKBN
|10,67
|2.454.329.239
|% 1,81
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7883
|18,7918
|% 0,04
|
|Euro
|20,4146
|20,4327
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,0033
|23,1187
|% 0,71
|
|Frank
|20,3533
|20,4759
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,01
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,47
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.853
|7.909
|9,00
|
|Yarım
|3.826
|3.870
|4,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.935
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|85,95
|85,95
|1,49
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:35PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 017, 354 adet işlem
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17:34SMRTG
Yüzde 7.69 oranında artışla 88.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 360 adet işlem
-
17:33CONSE
Yüzde 5.62 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 434, 242 adet işlem
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17:32XU100
Endeks 5, 324 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 107, 248.00 milyon TL de
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17:31IDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 545 adet işlem